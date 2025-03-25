Под руководством правительства Силини экономика Латвии пробуксовывает: в этом году ВВП вырастет в два раза меньше, чем у южных соседей.

Экономика Латвии и Эстонии в 2025 году вырастет в пределах 1,4%, в Литве рост будет гораздо более активным — 2,5%, свидетельствуют данные мартовского макроэкономического исследования банка Luminor.

И это еще с учетом того, что банк понизил прогноз экономического роста в Литве на этот год до 2,5% с ожидавшихся ранее 3%. Банк оценивает рост ВВП по итогам 2024 года на уровне 2,7% (прогноз — 2,4%). В 2026 году рост ВВП останется на уровне 2,5%.

Инфляция в текущем году в Литве ожидается в размере 3,6%, тогда как в прошлом она равнялась лишь 0,9%. В 2026 году ожидается замедление инфляции до 2,4%.

Экономика Латвии, по прогнозам аналитиков банка, в 2025 году продемонстрирует рост на 1,4%. Отметим, что латвийский ВВП не оправдал надежд банковских аналитиков, которые ожидали роста 2,2%. Впрочем, банкиры упорствуют и верят, что латвийская экономика все же поднимется с колен и подрастет на 3,3%. Правда, в 2026 году.

Что касается минувшего года, то банкиры попали пальцем в небо — прогнозировали латвийскому ВВП рост на 0,5%, а он взял и упал на 0,4%.

Зато выросла инфляция — в этом году рост латвийских цен ускорится до 3,3% по сравнению с 1,3% в прошлом. В 2026 году от цен ожидают, что они сбавят свой рост до уровня 2,5%.

И, наконец, эстонская экономика тоже не блещет — в 2024 году зафиксирован спад на 0,3%. Перелом должен наступить в этому году, когда от ВВП в Эстонии ожидают роста на 1%. В будущем году рост ВВП ускорится до 2%. Но судя по исполнению предыдущих прогнозов, это не точно.

И о ценах — в Эстонии они оказались самыми резвыми. Инфляция в стране в текущем году может вырасти до 4,5% с 3,7% в предыдущем году. В 2026 году ожидается 4%.

А что в мире

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает в этом году глобальный экономический рост в 3,1 процента, в 2026–м — 3,0 процента.

В том числе рост крупнейшей экономики мира — США — в 2025 году составит 2,2 процента вместо ожидавшихся ранее 2,4 процента, в 2026 году — 1,6 процента вместо 2,1, отмечается в докладе.

Прогноз экономического роста еврозоны понижен с 1,3 до 1,0 процента в 2025 году и с 1,5 до 1,2 процента — в 2026–м.

Германия, по мнению ОЭСР, в текущем году может ожидать лишь минимального экономического роста в размере 0,4 процента — на 0,3 процентных пункта меньше, чем предполагалось ранее.

Вместе с тем ОЭСР улучшила прогноз экономического роста в России до 1,3 процента вместо прогнозировавшегося ранее показателя 1,1 процента в 2025 году.