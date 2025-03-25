Понятно, что торговцы резко выступают против ряда пунктов, например, установления единой торговой наценки, сокращения срока оплаты за фрукты и овощи, увеличения штрафов с оборота торговцев. Председатель Латвийской федерации продовольственных предприятий (ЛФПП) Инара Шуре также говорит, что эти поправки, безусловно, не смогут снизить цены на продукты питания - они для этого не предназначены. Но тогда возникает вопрос - за счет чего будут снижены цены? "Местные производители хотели бы равного или лучшего отношения со стороны торговцев. Вопрос, как этого добиться, сложен. Есть добросовестные практики, меморандумы и так далее. Я не знаю, можно ли этого добиться с помощью закона. Мы находимся на перепутье", - говорит Шуре. Она считает, что наценка должна быть справедливой и понятной, но при этом должно быть ее четкое определение, поскольку она может означать разные вещи и отличаться в каждой категории товаров. Наценка зависит от оборота, объема товара. Отношения между производителями и торговцами также сложны. По мнению ЛФПП, торговцам следует быть более лояльными к латвийским производителям, поскольку импорт можно производить дешевле, а у латвийских производителей высокие критерии качества. На некоторые местные продукты наценка выше.

В то же время экономист "Luminor" Петерис Страутиньш отмечает важный нюанс - в Латвии немало производителей продуктов питания, которые оказались в стратегическом тупике. Это компании, объемы которых довольно малы, продукция не дифференцирована, а качество не выдающееся. Производители продуктов питания могли работать так, пока зарплаты в Латвии были низкими, особенно в сельских регионах, где, как правило, расположены эти предприятия. Это не устойчивая ситуация. "Низкий уровень заработной платы, который позволял работать неспециализированным производителям продукции, уходит в историю. Он не вернется, и это хорошо. Ожидается, что в ближайшем и отдаленном будущем количество работающих предприятий в трех секторах - деревообработка, производство продуктов питания и легкая промышленность - резко сократится. Часть этих предприятий выживает на "островах" безработицы и низких зарплат в Латвии - на территориях, где у жителей нет других вариантов. В этих местах также появятся возможности, будут построены современные заводы, люди переедут или выйдут на пенсию, считает экономист.

Diena