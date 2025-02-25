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Apple вложит в экономику США полтриллиона долларов 1

Бизнес
Дата публикации: 25.02.2025
BB.LV
Apple вложит в экономику США полтриллиона долларов
ФОТО: Global Look Press

Корпорация Apple анонсировала крупнейшие для себя инвестиции в экономику Соединенных Штатов. Об этом сообщается на сайте компании.

Apple заявила, что вложит в экономику США 500 миллиардов долларов в течение ближайших четырех лет. По словам руководителей IT-гиганта, полтриллиона долларов направят на развитие американских инноваций, передовое высококвалифицированное производство и поддержку широкого спектра инициатив.

В рамках нового пакета инвестиций Apple и партнеры откроют новый передовой производственный объект в Хьюстоне для производства серверов для искусственного интеллекта (ИИ). Также компания удвоит инвестиции в Фонд передового производства США и откроет новую академию для обучения инженеров в Детройте.

В компании подчеркнули, что сейчас предоставляют более 2,9 миллиона рабочих мест с помощью прямого трудоустройства и партнеров. За последние пять лет корпорация заплатила 75 миллиардов долларов налогов в американскую казну. В Apple пообещали увеличить количество рабочих мест: так, объект в Хьюстоне даст работу тысячам специалистов.

В материале говорится, что Apple продолжит вкладывать деньги в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). В течение ближайших четырех лет компания хочет нанять 20 тысяч высококвалифицированных специалистов.

В конце января президент США Дональд Трамп объявил о создании в стране компании, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ. Технологическими партнерами проекта стали Arm, Microsoft, Nvidia, Oracle и OpenAI.

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Комментарии (1)

  • VS
    Vad Sorry
    26-го февраля

    Так это же все ископаемые в Украине

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