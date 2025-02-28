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Через три месяца Wizz Air прекращает полеты из аэропорта Риги 0

Бизнес
Дата публикации: 28.02.2025
BB.LV
Через три месяца Wizz Air прекращает полеты из аэропорта Риги

Когда-то венгерская авиакомпания Wizz Air осуществляла девять рейсов в столицу Латвии. Через три месяца закроет последний.

Представители Рижского аэропорта сообщили, что венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air с июня этого года отменяет рейсы из аэропорта Риги.

На данный момент, согласно информации на сайте Wizz Air, авиакомпания выполняет два рейса в неделю из Риги в Кутаиси (Грузия).

Аэропорт Риги продолжит сотрудничество с авиакомпанией и ожидает, что в ближайшем или отдаленном будущем Wizz Air может вернуться на латвийский рынок.

Представители Wizz Air пояснили, что данный момент у Wizz Air нет конкретных планов по возобновлению работы в аэропорту Риги.

Ранее председатель правления аэропорта Риги Лайла Одиня в интервью агентству LETA отметила, что большинство крупных авиакомпаний испытывают нехватку самолетов по нескольким причинам: производители задерживают поставки, а уже поставленные самолеты сталкиваются с проблемами двигателей.

"Например, одной из таких авиакомпаний является Wizz Air, которая ушла с нашего рынка, оставив лишь один маршрут в Кутаиси и закрыв даже рейс в лондонский аэропорт Станстед, который всегда был заполнен. Однако в условиях нехватки самолетов Wizz Air выгоднее использовать их в аэропортах, где билеты можно продавать по более высокой цене и зарабатывать больше," — добавила Одиня.

Ранее сообщалось, что в августе 2021 года Wizz Air приняла решение закрыть свою базу в аэропорту Риги. В тот момент авиакомпания предлагала девять направлений из латвийской столицы.

В 2023 году аэропорт Риги обслужил 7,12 миллиона пассажиров, что в сравнении с допандемийным 2019 годом пассажиропоток в аэропорту был на 8,7% ниже.

#аэропорт
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