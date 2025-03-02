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4 марта Америка начнет душить экономику Канады и Мексики 0

Бизнес
Дата публикации: 02.03.2025
BB.LV
Граница Штатов закрывается.

Граница Штатов закрывается.

Администрация Трампа смешала торговлю обычными товарами - и наркотрафик.

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложенные им 25% пошлины на мексиканские и канадские товары вступят в силу во вторник 4 марта вместе с дополнительной 10% пошлиной на китайский импорт, поскольку из этих стран в США по-прежнему поступают смертельные наркотики.

Трамп в беседе с журналистами в Овальном кабинете Белого дома сообщил, что совокупные пошлины на китайский импорт составят 20%.

До этого президент США объявил о новых пошлинах на китайский импорт в сообщении в своем аккаунте на платформе Truth Social.

В этом сообщении Трамп рассказал, что наркотики по-прежнему поступают в США в «очень высоких и неприемлемых количествах», причем, большой процент из них — фентанил, смертельный опиоид.

Трамп объяснил журналистам, что решил добавить дополнительные пошлины для Китая и все-таки ввести тарифы для товаров из Канады и Мексики, хотя и в самый крайний срок - во вторник.

Администрация Белого дома не увидела достаточного прогресса в сдерживании потоков фентанила в США. На вопрос, добились ли Мексика и Канада достаточного прогресса в сдерживании поставок фентанила в США, Трамп ответил: «Я вообще этого не вижу. Нет, не в отношении наркотиков».

При этом, представитель Белого дома сообщил агентству Reuters, что «переговоры с Китаем, Мексикой и Канадой ведутся».

Заместитель Эбрарда Видаль Льеренас заявил, что Мексика может ввести другие торговые меры, помимо недавнего введения тарифов на дешевый импорт из Китая.

В Канаде министр общественной безопасности Дэвид Макгинти заявил в четверг, что прогресс, достигнутый Канадой в ужесточении безопасности вдоль границы с Соединенными Штатами и в борьбе с контрабандой наркотиков, должен удовлетворить администрацию Трампа.

Источники Reuters сообщили, что Мексика выдаст Соединенным Штатам наркобарона Рафаэля Каро Кинтеро, который был осужден в 1985 году за убийство агента Управления по борьбе с наркотиками США, но затем был в 2013 году освобожден и вернулся к торговле наркотиками.

До сих пор председатель КНР Си Цзиньпин не участвовал в переговорах по фентанилу, вместо этого применив ограниченные 10% ответные пошлины на американскую энергетику и сельскохозяйственное оборудование.

Однако Пекин может оказать более сильное сопротивление, если новые тарифы Трампа достигнут 20% на весь импорт в США из Китая, который в прошлом году составил 439 миллиардов долларов, согласно данным Бюро переписи населения США.

При этом Китай борется с кризисом на рынке недвижимости и слабым внутренним спросом, в то время как инфляцию в США пока не удается снизить, а процентная ставка остается относительно высокой.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в 2023 году в США от синтетических опиоидов умерло 72 776 человек, и в основном от фентанила.

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