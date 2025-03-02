Деньги в Соединенном Королевстве буквально утекают из рук.
Если вы рискнете прибыть в Англию, придется раскошелиться.
Сколько британцам нужно денег, чтобы называть себя богатым?
По данным опроса, большинство людей считают, что годового дохода в размере 213 000 фунтов достаточно, чтобы считать себя богатым. При этом лондонцам для счастья нужно побольше – 289 000 фунтов.
Еще одним интересным фактом является разница в восприятии благосостояния. Например, только один из десяти человек, зарабатывающий 100 000 фунтов или больше, назвал себя богатым, несмотря на то, что он входит в 4 процента самых богатых людей Великобритании.
Люди с высоким доходом чаще считают нематериальные факторы основным признаком богатства. Например, ранний выход на пенсию (48 процентов), частые поездки за границу (45 процентов) или наличие инвестиций (54 процентов).
Первоначальные затраты при переезде в Британию
Существуют определённые первоначальные затраты, которые достаточно быстро могут опустошить ваш кошелёк, при условии, что вы не будете их планировать, особенно, если речь идёт о пребывании в государстве более долгий срок.
В своём личном бюджете в первую очередь следует предусмотреть средства на:
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Жильё по приезду. Если вы не арендовали комнату либо квартиру, либо просто не успели договориться о временном проживании до своего приезда, убедитесь в том, что у вас достаточно денежных средств для аренды комнаты в молодёжном общежитии - хостеле или номера в отеле либо в Bed and Breakfast(минимальная цена за ночь 11 £);
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Месячную арендную плату и залог. Именно с этими двумя платежами связаны ваши основные затраты. При оформлении аренды комнаты либо квартиры, либо совместной аренде жилья, вам потребуется одноразово уплатить залог в размере 1,5-2 месячной аренды, плюс дополнительно оплатить аренду на месяц вперёд. В общей сумме эти платежи могут составить порядка 1 000 £, в зависимости от размера арендной платы.
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Транспорт. Поиск подходящей квартиры может занять уйму времени, если пользоваться общественным транспортом в процессе поиска (пробки и масштабы города). Следует убедиться, что есть немного наличных для проезда в городском метро, автобусах или для покупки проездного билета (смарт-карта) Oyster;
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Мобильную связь. Если вы привезли с собой мобильный, вам придётся купить сим карту британского мобильного оператора либо общаться в роуминге (дорого). Желательно избегать британских мобильных контрактов, старайтесь пользоваться услугами предоплаченной мобильной связи. Необходимо всегда иметь в наличие немного денег для пополнения мобильного счёта - если у вас не будет возможности перезвонить вовремя своему работодателю, в связи с отсутствием на счету средств, о вас может сложиться не очень хорошее мнение;
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Доступ в интернет. Скорее всего, вам потребуется интернет для поиска жилья, работы, общения с семьёй, друзьями и т. д. Стоимость данной услуги в британских интернет-кафе составляет от 1 до 3 £ в час, сумма не велика, но тем не менее наличные должны быть, так как занимаясь решением своих вопросов сидя в интернет - кафе можно забыть о времени и как следствие получить счёт на 20 £.
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