Сколько британцам нужно денег, чтобы называть себя богатым?

По данным опроса, большинство людей считают, что годового дохода в размере 213 000 фунтов достаточно, чтобы считать себя богатым. При этом лондонцам для счастья нужно побольше – 289 000 фунтов.

Еще одним интересным фактом является разница в восприятии благосостояния. Например, только один из десяти человек, зарабатывающий 100 000 фунтов или больше, назвал себя богатым, несмотря на то, что он входит в 4 процента самых богатых людей Великобритании.

Люди с высоким доходом чаще считают нематериальные факторы основным признаком богатства. Например, ранний выход на пенсию (48 процентов), частые поездки за границу (45 процентов) или наличие инвестиций (54 процентов).

Первоначальные затраты при переезде в Британию

Существуют определённые первоначальные затраты, которые достаточно быстро могут опустошить ваш кошелёк, при условии, что вы не будете их планировать, особенно, если речь идёт о пребывании в государстве более долгий срок.

В своём личном бюджете в первую очередь следует предусмотреть средства на: