Мощный рост предсказали рынку смартфонов

IDC: Рынок смартфонов вырастет на 2,3 % в 2025 году, продажи Android — на 40%.

Мировой рынок смартфонов продолжит расти в 2025 году. Об этом сообщается в отчете International Data Corporation (IDC).

Аналитики агентства предсказали, что по итогам 2025 года мировой рынок смартфонов вырастет на 2,3 процента, до 1,26 миллиарда единиц. Если так произойдет, то это будет второй год роста подряд: в 2024-м сегмент рынка смартфонов увеличился на 6,1 процента.

Основным драйвером рынка называют повышенный спрос на Android-смартфоны, особенно в Китае. Там интерес пользователей будут поддерживать национальные субсидии и необходимость потребителей в обновлении устройств. Старший директор по исследованиям в IDC Набила Попал полагает, что сегмент Android-смартфонов будет расти на 40 процентов быстрее, чем iOS-девайсов.

В глобальном масштабе продажи смартфонов Apple — единственного производителя телефонов на iOS — увеличатся на 1,8 процента. Это будет связано с сильным ростом на основном рынке IT-гиганта в США. Интерес потребителей к технике Apple будут подпитывать выпуск нейросети Apple Intelligence и появление нового смартфона iPhone 16e. Аналитики считают, что даже 10-процентные пошлины на импортные товары в Соединенных Штатах не замедлят рост.

Специалисты IDC прогнозируют, что в мире средняя стоимость смартфона в 2025 году вырастет до 434 долларов, или около 38 тысяч рублей. К 2029 году она снизится до 424 долларов.