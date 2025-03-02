Baltijas balss logotype

Мощный рост предсказали рынку смартфонов 0

Бизнес
Дата публикации: 02.03.2025
BB.LV
Мощный рост предсказали рынку смартфонов
ФОТО: Global Look Press

IDC: Рынок смартфонов вырастет на 2,3 % в 2025 году, продажи Android — на 40%.

Мировой рынок смартфонов продолжит расти в 2025 году. Об этом сообщается в отчете International Data Corporation (IDC).

Аналитики агентства предсказали, что по итогам 2025 года мировой рынок смартфонов вырастет на 2,3 процента, до 1,26 миллиарда единиц. Если так произойдет, то это будет второй год роста подряд: в 2024-м сегмент рынка смартфонов увеличился на 6,1 процента.

Основным драйвером рынка называют повышенный спрос на Android-смартфоны, особенно в Китае. Там интерес пользователей будут поддерживать национальные субсидии и необходимость потребителей в обновлении устройств. Старший директор по исследованиям в IDC Набила Попал полагает, что сегмент Android-смартфонов будет расти на 40 процентов быстрее, чем iOS-девайсов.

В глобальном масштабе продажи смартфонов Apple — единственного производителя телефонов на iOS — увеличатся на 1,8 процента. Это будет связано с сильным ростом на основном рынке IT-гиганта в США. Интерес потребителей к технике Apple будут подпитывать выпуск нейросети Apple Intelligence и появление нового смартфона iPhone 16e. Аналитики считают, что даже 10-процентные пошлины на импортные товары в Соединенных Штатах не замедлят рост.

Специалисты IDC прогнозируют, что в мире средняя стоимость смартфона в 2025 году вырастет до 434 долларов, или около 38 тысяч рублей. К 2029 году она снизится до 424 долларов.

0
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию Эксклюзив!
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Сказку "все включено" могут позволить себе все меньше россиян. Иконка видео
Российский туризм в Турцию падает, с чего бы это
Фиксация цен может привести к дефициту. Иконка видео
45 евроцентов литр молока: супермаркетам РФ законодательно запретят поднимать цены
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео