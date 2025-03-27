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Некоторые авиакомпании решили увеличить число рейсов из аэропорта «Рига» 0

Бизнес
Дата публикации: 27.03.2025
LETA
Некоторые авиакомпании решили увеличить число рейсов из аэропорта «Рига»

В летний сезон, который начнется в эти выходные, из Рижского аэропорта будет доступно почти 100 прямых направлений, сообщили представители аэропорта.

В аэропорту также отмечают, что на нескольких важных маршрутах этим летом авиакомпании существенно увеличат количество рейсов.

В предстоящем летнем сезоне существенно больше полетов и на 50% больше посадочных мест по маршруту Рига-Варшава предложит LOT Polish Airlines, а в полетах между Ригой и Хитроу - British Airways.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic до трех раз в день увеличит частоту полетов в Амстердам. С нынешних семи рейсов в неделю до 13 рейсов в неделю вырастет частота полетов между Ригой и Тампере. Кроме того, "airBaltic" увеличит частоту полетов и в Таллин, Порту, Аликанте, Стокгольм, Стамбул и другие пункты назначения, а также откроет чартерные рейсы в новый пункт назначения - Ламецию-Терме в Италии.

По сравнению с прошлым летом существенно увеличит частоту полетов и количество посадочных мест на маршруте в Хельсинки "Finnair": частота полетов в неделю вырастет на пятую часть, а количество посадочных мест - почти на две пятых.

"Norwegian" в летний сезон расширит спектр направлений из Риги, предложив полеты в Бургас, Сплит и Лондон, а также продолжит начатые в зимний сезон полеты в Аликанте.

Больше полетов планируется и по регулярным маршрутам "Turkish Airlines" в Стамбул и "Lufthansa" - во Франкфурт. Кроме того, частоту полетов в Прагу, Кельн, Дублин, Лидс, Лондон и Манчестер увеличит ирландский бюджетный перевозчик "Ryanair".

В целом в этом летнем сезоне регулярные пассажирские рейсы в Рижском аэропорту будут обеспечивать 11 авиакомпаний, а программы чартерных перевозок - шесть перевозчиков. Несмотря на то, что чартерные рейсы в Анталью из Рижского аэропорта осуществляются регулярно, в Рижском аэропорту отмечают, что турецкий туроператор "Mavi Gok" запланировал на нынешнее лето по маршруту Рига-Анталья-Рига полеты на самолете повышенной вместимости "Boeing 777".

В прошлом летнем сезоне самыми популярными направлениями из Рижского аэропорта по числу перевезенных пассажиров были Хельсинки, Лондон, Стокгольм, Осло и Таллин.

Летнее расписание вступает в силу с переходом на летнее время, которое в этом году происходит в ночь на 30 марта.

Рижский аэропорт призывает пассажиров, полеты которых намечены на 30 марта, тщательно планировать время прибытия в аэропорт, так как стрелки часов в ночь на воскресенье придется перевести на час вперед.

Рижский аэропорт является крупнейшим узлом авиасообщения в странах Балтии.

#аэропорт
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Григорий Антонов
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