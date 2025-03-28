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Оборот розничной торговли в феврале в Латвии снизился на 0,8% 0

Бизнес
Дата публикации: 28.03.2025
LETA
Оборот розничной торговли в феврале в Латвии снизился на 0,8%

Оборот предприятий розничной торговли в Латвии в феврале этого года, согласно скорректированным по календарю данным, в сравнительных ценах вырос на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В розничной торговле продовольственными товарами был спад на 4,2%, в то время как объемы розничной торговли непродовольственными товарами, не включая розничную торговлю автомобильным топливом, сократились на 0,1%, а объемы розничной торговли автомобильным топливом выросли на 4,4%.

В статистическом ведомстве отметили, что оборот вырос в розничной торговле оборудованием информационно-коммуникационных технологий в специализированных магазинах - на 6,9%, в розничной торговле металлическими изделиями, инструментами, стройматериалами и сантехникой - на 6,5%, а также в неспециализированных магазинах, где в основном продают непродовольственные товары, - на 6,5%.

При этом оборот снизился в розничной торговле со стендов и на рынках - на 6,7%, в розничной торговле одеждой, обувью и кожаными изделиями - на 6,5%, а также в розничной торговле по почте или в интернет-магазинах - на 5,6%.

В феврале 2025 года по сравнению с январем, согласно скорректированным по сезону данным, в сопоставимых ценах оборот розничной торговли снизился на 1%.

В розничной торговле продовольственными товарами по сравнению с январем наблюдался спад на 1,1%, объемы розничной торговли непродовольственными товарами, не включая розничную торговлю автомобильным топливом, сократились на 1,8%, а в розничной торговле автомобильным топливом произошел рост на 1,6%.

По сравнению с предыдущим месяцем наиболее существенный прирост оборота наблюдался в неспециализированных магазинах, где в основном продают непродовольственные товары, - на 3,2%; в розничной торговле фармацевтическими и медицинскими товарами - на 1,2%, а также в розничной торговле одеждой, обувью и кожаными изделиями - на 0,5%. Наибольший спад оборота отмечен в розничной торговле оборудованием информационно-коммуникационных технологий в специализированных магазинах - на 5,9%, в розничной торговле по почте или в интернет-магазинах - на 4,8%, в розничной торговле бытовыми электроприборами - на 2,9%.

#бизнес
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