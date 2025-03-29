В Госдуме идет обсуждение проекта федерального закона, ограничивающего торговые наценки на социально значимые продукты питания. Такой порядок существовал в советские времена, что неизменно оборачивалось дефицитом. Как сложится в этот раз?

Комитет Госдумы по аграрным вопросам поддержал законопроект, внесенный депутатами еще в сентябре. Документ позволяет регионам устанавливать максимальные наценки от отпускной цены производителя: 5% для оптовиков и 15% для розничных продавцов. В перечень товаров внесены мясо (кроме бескостного), рыба (мороженая неразделанная), молоко, яйца, хлеб, сахар, мука, овощи — всего 25 наименований продуктов, на которые тратит зарплату большая часть населения.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в условиях высокой инфляции и санкционного давления со стороны коллективного Запада нередки случаи завышения торговыми сетями цен на продукты, закупочные цены, в частности на плодовоовощную продукцию, и ценники в магазинах разнятся в несколько раз, в отдельных случаях — в десятки раз. Так, закупочная цена на молоко в хозяйстве составляет 22-29 рублей за литр, а розничная — 75-80 рублей за стандартную бутылку 0,9 литра.

Далее говорится, что «данное обстоятельство значительно ухудшает материальное положение малоимущих семей, так как в структуре расходов их семейного бюджета порядка 50% приходится на социально значимые продовольственные товары первой необходимости».

Выход авторы законопроекта видят в предельных торговых наценках, которые должны устанавливаться высшим исполнительным органом субъекта РФ, но не могут превышать в оптовой торговле 5% к отпускной цене производителя, а в розничной торговле — 15% к отпускной цене производителя. Как подсчитали депутаты, в этом случае средняя цена за литр молока для потребителя в магазине составит 44 рубля (около 45 евроцентов).

Теперь важное дополнение. Готовили законопроект справедливороссы, поддержал идею комитет, где 13 депутатов представляют «Единую Россию» и еще пять — фракцию КПРФ. Однако, согласно регламенту, вопросы ценообразования не входят в ведение аграриев, а профильный комитет по промышленности и торговле пока своего слова не сказал.

В свою очередь, правительство РФ признало законопроект нуждающимся в «существенной доработке». Главных возражений у исполнительной власти два. Во-первых, «государственное регулирование наценок путем их ограничения может привести к дефициту товаров, росту цен на другие товары за счет переноса издержек торговых организаций и перераспределения доходности, а также стимулировать применение нелегальных схем взаиморасчетов между производителями, переработчиками, организациями оптовой и розничной торговли и обусловить иные социально-экономические деформации рынка». Во-вторых, «может сложиться разный уровень обеспечения субъектов РФ продовольствием, поскольку продажа товаров с регулируемой наценкой сосредоточится в тех регионах, где торговля ими будет наиболее выгодной, тогда как в других субъектах может опять же возникнуть дефицит».

Но три года назад нынешний министр промышленности и торговли Антон Алиханов, в то время губернатор Калининградской области, сам вводил в регионе ограничения торговых наценок — именно для того, чтобы сдерживать цены на социально значимые товары и поддержать незащищенные слои населения. По словам Алиханова, ограничения составляли «не больше 5% наценки в структуре отпускной цены на некоторые виды продукции». В частности, агрохолдинг «Долгов Групп» ограничил наценку на куриное яйцо 2-й категории, «Балтптицепром» — на куриную тушку, «Залесский фермер» — на молоко, творог и сметану, «Первый хлебозавод» и «Русский хлеб» — на «социальные» виды продукции: «Зеленоградский» и «Нарезной пшеничный» батон, «Галицкий» и «Дарницкий» хлеб. И, как отмечали областные власти, рост цен на некоторые продукты «удалось сдержать благодаря вмешательству в деятельность ретейла».

Губернатор Алиханов тогда был не одинок: в 2022 году механизм ограничения торговыми сетями наценок на отдельные виды социально значимых продуктов разработали ФАС, Минсельхоз и Минпромторг. Ведомства предложили торговым сетям добровольно принять на себя обязательства о минимизации торговых наценок на четыре категории социально значимых товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора». Конкретные товарные позиции внутри каждой категории ретейлерам предложили определять самостоятельно — из перечня товаров отечественного производства, наиболее востребованных по объемам продаж и представленных в магазинах в достаточном количестве.

В августе-2023 к этой инициативе в 25 регионах России присоединились около 30 региональных торговых сетей, а в перечень социально значимых товаров вошли молочная продукция, хлебобулочные изделия, сахар, овощи, птица, яйца, замороженная рыба, некоторые фрукты, детское питание, гигиенические средства.

«Система добровольного ограничения наценки на социально значимые товары в конечном итоге выгодна всем участникам рынка, в том числе магазинам. Ведь она позволяет успешно бороться за посетительский трафик и привлекать к себе большее количество покупателей», — заявил тогда замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Но исполнение обязательств торговли пообещала контролировать ФАС, а судя по стремительно растущим ценам на все и вся, антимонопольщики с задачей не справились.

Нынешняя депутатская инициатива обещает уже строгость в соблюдении «курса на минимальные цены». И даже государственную финансовую поддержку. В законопроекте сказано, что правительство РФ «вправе осуществлять поддержку розничной торговли социально значимыми продовольственными товарами первой необходимости за счет средств федерального бюджета». В пояснительной записке есть и расшифровка такой госпомощи: «В целях недопущения образования дефицита на указанные социально значимые продовольственные товары первой необходимости». Фактически тем самым авторы законопроекта уже предсказывают: дефицит может вернуться.

В отличие от депутатов, специалисты торговли не считают, что эта отрасль «жирует» на высоких наценках. По их подсчетам, чистая маржа торговых сетей не превышает 2-3% от фиксированной выручки. Остальное сети тратят на налоги и операционные расходы, а также на повышение качества обслуживания покупателей.

В результате практически по всей стране торговля сменила палатки и лавчонки на супермаркеты европейского уровня, а работа продавца стала престижнее, чем была. Сегодня на современные форматы торговли — дискаунтеры, мини-, супер- и гипермаркеты приходится 70% рынка продовольственного ретейла. Хотя еще в 2000-м почти столько было у рынков и магазинов старого формата — с торговлей через прилавок.

«Доля наценки в общем обороте сетей в США и Западной Европе держится на уровне в 20-25%, — утверждает гендиректор и соучредитель компании Sputnik Олег Ткачев. — У нас не сильно больше — около 30%. Ограничивать наценку еще больше для российской торговли опасно. Поэтому если какие-то из социально значимых групп товаров будут ограничены наценкой, значит, подорожают другие».

У государства есть иные способы понизить магазинные цены на социально значимые продукты, но оно ими почти не пользуется. К примеру, в минувшем году в стране резко подорожали все виды овощей. Цены на лук репчатый выросли на 48%, на капусту белокочанную — на 45%, а на картофель — сразу на 92%. Аграрники называют четыре причины. С прошлого года правительство ввело ограничение на ввоз импортных семян, включая картофель. Импортная сельхозтехника из-за санкций подорожала на 50-60% и более, а власти еще и увеличили в пять раз утилизационный сбор за тракторы и комбайны. И, наконец, пришлось повышать оплату труда, ибо «за 50 тысяч рублей в месяц сборщики работать уже не идут, но за 100 тысяч еще соглашаются». Как видите, торговля здесь ни при чем.

Еще нагляднее выглядят причины подорожания говядины и баранины — это экспорт. Еще 10 лет назад Россия поставляла за границу 2,4 тысячи тонн говядины, а в 2024 году — уже почти 45 тысяч тонн. Главным покупателем стал Китай, к которому прибавились Саудовская Аравия, Узбекистан, Вьетнам, Казахстан, Гонконг, Армения. Результат плачевен: по сообщению «Ведомостей», за последние три года отпускные цены на говядину в России выросли с 574 до 700 рублей за кило. Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшкин главной причиной назвал быстрорастущий спрос и значительно меньший рост отечественного производства.

Аналогичная картина с бараниной, потребление которой в России было невелико — 1,4 кг в год (2% от «мясного стола»). Ее экспорт в 2016 году тоже был скромным и составил 115,8 тонны. Но в 2024-м он уже достиг 17,5 тысячи тонн. Основным покупателем стал Иран, за которым последовали Азербайджан, Иордания, Грузия, Армения, Казахстан и некоторые другие государства Евразии. Однако барашки не растут так же быстро, и внутри России оптовые цены на этот продукт, вдруг ставший деликатесным, только в минувшем году подскочили на 30-40%.