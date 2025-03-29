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Автомобильная война Вашингтона угрожает системообразующей отрасли ФРГ 0

Бизнес
Дата публикации: 29.03.2025
BB.LV
Эти машины могут и не добраться за океан.

Эти машины могут и не добраться за океан.

Немецкие экономисты призывают не впадать в панику.

Президент США анонсировал 25-процентные пошлины на автоимпорт. Глава ЕК обещает защищать интересы Евросоюза. Политики в Германии призывают к ответу на уровне ЕС.

Германские политики призывают Евросоюз решительно отреагировать на 25-процентные пошлины на импорт автомобилей, анонсированные президентом США Дональдом Трампом. "Ответ может быть только на европейском уровне, поскольку внешняя торговля относится к полномочиям ЕС", - заявил телеканалу ZDF эксперт Христианско-демократического союза по внешней политике Армин Лашет.

Европейскому Союзу следует использовать двухсторонний подход, как и во время первого срока Трампа на посту главы Белого дома - угрожать ответными пошлинами, которые окажутся действенными, и предлагать переговоры. На действия Вашингтона необходимо ответить "в полную силу", убежден Лашет.

Другой внешнеполитический эксперт ХДС Норберт Рёттген призвал к спокойной реакции на общеевропейском уровне. "Важна решительность", подчеркнул он, особо выделив готовность ЕС. По мнению Рёттгена, ответные шаги должны быть "целевыми и умеренными, показывающими, что у нас тоже есть инструменты (воздействия. - Ред.), но не способствующими эскалации".

Рёттген: Пошлины отвлекают от скандала с секретным чатом в США

В то же время эксперт ХДС выразил уверенность, что Трамп объявлением пошлин затеял "отвлекающий маневр", чтобы увести внимание общественности от скандала с добавлением журналиста в секретный чат, в котором обсуждались удары США по йеменским хуситам. Этот шаг президента Соединенных Штатов показывает, под каким сильным давлением находятся он и его администрация, пояснил Рёттген.

Глава ЕК: Брюссель - на защите своих экономических интересов

С критикой пошлин выступила и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выразив глубокое сожаление решением Вашингтона. Тарифы плохо сказываются на ведении бизнеса и несут еще менее приятные последствия потребителям в Соединенных Штатах и Европейском Союзе, указала она. Брюссель продолжит поиск решений путем переговоров и в то же время будет защищать собственные экономические интересы, заявила глава Еврокомиссии.

Германия лишь ограниченно пострадает от последствий политики Вашингтона. Валовой внутренний продукт ФРГ в краткосрочной перспективе снизится на 0,18 процента, показали расчеты Института мировой экономики (IfW) в Киле, оказавшиеся в распоряжении издания Handelsblatt. Автомобильная промышленность очень заметна в глобальном плане, а тарифная ставка в 25 процентов является очень высокой по историческим меркам, однако общие экономические последствия за пределами Северной Америки остаются ограниченными, отметил профессор международной экономики в Билефельдском университете Юлиан Хинц (Julian Hinz).

Эксперт объяснил это тем, что автоконцерны, как правило, выпускают свою продукцию недалеко от рынков сбыта. Многие немецкие автопроизводители в последние годы расширили свои производственные мощности в Соединенных Штатах.

Президент США объявил, что со 2 апреля его страна введет таможенные пошлины в 25 процентов на автоимпорт. Тарифы не коснутся автомобилей, собираемых в Соединенных Штатах. С момента возвращения в Белый дом Трамп ввел ряд пошлин на различные импортируемые в США товары или пригрозил установить такие меры, в том числе в отношении Евросоюза.

Автопромышленники ФРГ - за переговоры ЕС и США

Объединение немецкой автомобильной промышленности (VDA) увидело в будущих тарифах "фатальный сигнал для свободной и основанной на правилах торговли". Пошлины означают "существенную нагрузку как на предприятия, так и на тесно связанные глобальные цепочки поставок автопромышленности", заявила изданию Bild председатель VDA Хильдегард Мюллер. С негативными последствиями столкнутся прежде всего потребители, в том числе в Северной Америке, подчеркнула она.

Объединение призвало к немедленным переговорам США и ЕС по двустороннему соглашению. Подобный диалог создал бы площадку для обсуждения различных тарифных и нетарифных барьеров для автомобильной продукции и мог бы привести к более сбалансированному подходу, пояснила Мюллер.

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