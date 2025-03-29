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МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов 0

Бизнес
Дата публикации: 29.03.2025
BB.LV
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
ФОТО: Global Look Press

МВФ: Фонд одобрил выделение Киеву транша в размере 400 миллионов долларов.

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине очередного транша в размере 400 миллионов долларов по линии одобренного в марте 2023 года механизма расширенного кредитования. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МВФ.

«Сегодня Совет исполнительных директоров МВФ завершил седьмой обзор EFF для Украины, что позволило выделить Украине около $400 млн, которые будут направлены на поддержку бюджета», — сказано в документе.

Таким образом, общий объем выплат по кредитной программе Международного валютного фонда составит около 10,1 миллиарда долларов.

В начале февраля сообщалось, что МВФ выделит Украине 900 миллионов долларов после следующего пересмотра действующей кредитной программы. При этом в конце прошлого года Киев получил от организации транш в размере 1,1 миллиарда долларов.

Дополнительную помощь Украине окажет и Франция. Так, президент страны Эммануэль Макрон заявил, что власти выделят Киеву дополнительные два миллиарда евро военной помощи. Политик сделал анонс на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.

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