Потребительские цены в феврале этого года по сравнению с январем выросли в Латвии на 0,8%, а годовая инфляция составила 3,7%, тогда как месяцем ранее — 3%.

Наибольшее влияние на уровень потребительских цен в феврале 2025 года по сравнению с февралем 2024 года оказали цены на продукты питания и безалкогольные напитки, алкогольные напитки и табачные изделия.

Что в связи с этим говорят местные экономисты?

Иева Шнидере, аналитик аналитической службы Министерства экономики:

— Цена нефти Brent в конце февраля снизилась на 4,7% по сравнению с концом января, что стало самым резким снижением с сентября 2024 года. За месяц цены постепенно снизились до 73 долларов США за баррель, поскольку опасения по поводу состояния экономики США и неопределенность на рынке повлияли на прогнозы спроса на энергоресурсы.

Ожидания прогресса на мирных переговорах по Украине также способствовали снижению цен. Рынки по–прежнему настороженно относились к введению президентом США дополнительных тарифов в отношении Китая, крупнейшего в мире импортера нефти.

В то же время вновь появились риски поставок, что ограничило падение цен. Колебания мировых цен, а также глобальные события, в частности, геополитическая ситуация, продолжат оказывать значительное влияние на динамику цен.

В Латвии влияние на цены окажут новые налоговые изменения — и в связи с повышением налогов и тарифов, и в связи с ростом зарплат, что повысит покупательную способность населения. Среднегодовая инфляция в Латвии в 2025 году будет выше, чем в прошлом году, и составит 2,5–3%.

Дайнис Гашпуйтис, экономист:

— Ускорение инфляции в начале года соответствовало прогнозам, однако такой резкий скачок в феврале стал неожиданным. В ближайшие месяцы инфляция замедлится, и годовая инфляция опустится чуть ниже 3%. Во второй половине года инфляция может снова ускориться и превысить отметку 3%.

Инерция инфляции указывает на то, что прогнозы средней годовой инфляции также придется повысить ближе к 3%. В настоящее время инфляцию активно подталкивает рост цен на продукты питания, однако это не исключительно латвийское или балтийское явление, а глобальный тренд, который может продолжиться, поддерживая напряжение в обществе.

Динамика цен в различных группах пищевого сырья различается, однако в ближайшее время наиболее выраженный рост может наблюдаться в ценах на молоко и молочные продукты, растительное масло, сахар и какао. Индекс продовольственных цен ФАО в феврале увеличился на два пункта — до 127,1, что было обусловлено ростом цен на сахар, молочные продукты и растительное масло.

Петерис Страутиньш, экономист:

— Продукты питания, которые еще несколько лет назад были доступны широкому кругу покупателей, теперь становятся предметами роскоши или, по крайней мере, довольно дорогими продуктами. Особенно резко подорожал кофе — в феврале его биржевые котировки достигли рекордно высокого уровня.

Цена на какао отступила на треть от рекорда, установленного 18 декабря прошлого года, но отголоски этого события, медленно распространяясь через производственные и логистические процессы, означают, что стоимость шоколада в магазинах, скорее всего, продолжит расти.

Уже довольно долгое время снижается оптовая цена на оливковое масло, и отголоски этого события уже заметны на полках магазинов. Основной причиной подорожания этих продуктов с большой вероятностью являются климатические изменения. Сначала страдают чувствительные культуры, которым требуются специфические условия для роста.

В настоящее время стремительно растут цены на молочные продукты, что объясняется тем, что средние закупочные цены на свежее молоко выросли с 39 центов в августе прошлого года до 48 центов в декабре и, возможно, еще больше с тех пор.