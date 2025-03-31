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Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа 2 2036

Бизнес
Дата публикации: 31.03.2025
BB.LV
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
ФОТО: пресс-фото

В пенсионных фондах Латвии накоплено почти десять миллиардов евро. Эти деньги поступают из так называемых второго и третьего пенсионных уровней, которые представляют собой личные сбережения людей, управляемые финансовыми учреждениями от имени государства.

Из этой суммы в Латвии остается менее десятой части, остальное инвестируется за рубежом. Одна из ассоциаций финансовой отрасли призвала изменить ситуацию. В настоящее время Сейм рассматривает закон о государственных фондированных пенсиях, который предусматривает снижение комиссий, взимаемых управляющими пенсионными фондами. При рассмотрении закона возник еще один вопрос.

Какая часть вложенных туда средств инвестируется в Латвии? С 2007 года, когда около 60% пенсионных инвестиций оставалось в Латвии, ситуация существенно изменилась. В последние годы этот показатель опустился ниже отметки в 10%. В 2023 году на Латвию пришлось всего 8% всех инвестиций пенсионных фондов.

Вот еще одна интересная тенденция: общий объем вложений за эти годы значительно увеличился. Между тем инвестиции в Латвии фактически стагнируют и даже сокращаются. Что еще раз доказывает, что деньги пенсионных фондов утекают из Латвии. Куда же они тогда деваются? Банк Латвии собрал данные именно по второму пенсионному уровню, который является обязательным и значительно превышает третий. Большую его часть составляют инвестиции в американский фондовый рынок. Затем мы инвестируем такую же долю, как и в Латвию, в другие страны Балтии, чуть больше пятой части - в другие страны Европейской экономической зоны. И лишь малая часть - Латвия.

В этом случае государство упускает большие деньги, которые можно было бы инвестировать в свою экономику, отмечает Латвийская ассоциация частного и венчурного капитала. По ее мнению, долю пенсионных инвестиций в Латвии следует увеличить до 20%. Ассоциация не настаивает на том, чтобы данный показатель был установлен в качестве обязательного, а скорее как рекомендация.

"Эти 20-30% - это разумный средний показатель, тогда как, если посмотреть на это с другой стороны, 70-80% инвестируются за рубежом. Так что здесь есть эта диверсификация. Это не значит, что мы полностью оторваны от мира, связаны только с латвийской экономикой. Но все же есть значительная, существенная часть средств, которая идет в местную экономику. Рабочие места, производительность. Это работает для местного капитала, местных людей", - объясняет член правления Ассоциации частного и венчурного капитала Харийс Шварц.

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(2)
  • AB
    Anna Belova
    31-го марта

    Когда Латвия начнет работать на себя? 15 лет у власти партия Vienotība. Результат на лицо

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    2
  • Д
    Дед
    31-го марта

    Нужно приказать и не пущать! Все деньги только в Латвии! Да, некуда здесь вкладывать деньги! Если даже попробуешь , чем то заняться, сразу прибежит ВИД и расскажет, чего и сколько ты должен латышской родине. Окажется, что ты заплатишь 300% налог на зарплату, расскажут, куда в твоем предприятии тратить деньги целесообразно, а куда нет, соответственно, являются ли твои расходы оправданными и вообще как твой бухгалтер не прозрачно ведет дела, причем степень прозрачности определяют тетеньки из ВИД. А если ты еще не заплатил по первому требованию, у тебя арестуют все имущество.

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