Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро

Латвийские монетарные финансовые учреждения, в основном банки, в первые два месяца этого года получили прибыль в размере 65 миллионов евро, что на 32,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, свидетельствуют опубликованные данные Банка Латвии, пишет ЛЕТА.

В том числе в феврале монетарные финансовые учреждения сработали с прибылью в размере 28,7 миллиона евро.

Общая сумма активов монетарных финансовых учреждений на 28 февраля 2025 года составила 29,8 миллиарда евро, что на 5,5% или 1,561 миллиарда евро больше, чем в конце февраля 2024 года, когда активы МФУ составляли 28,238 миллиарда евро.

На конец февраля остаток выданных резидентам кредитов составил 14,124 миллиарда евро, что на 4% больше по сравнению с прошлым годом. В том числе кредиты в евро составили 14,028 миллиарда евро (рост на 3,9%), а в иностранной валюте — 95,8 миллиона евро (рост на 14,3%).

Остаток привлечённых депозитов от резидентов на конец февраля 2025 года составил 19,513 миллиарда евро, что на 6,9% больше, чем годом ранее. Из них депозиты в евро составили 18,245 миллиарда евро, а в иностранной валюте — 1,268 миллиарда евро. Объём депозитов в евро вырос на 6,5%, а в иностранной валюте — на 13,1%.

Капитал и резервы латвийских монетарных финансовых учреждений на конец февраля составили 3,739 миллиарда евро, что на 0,1% больше, чем в феврале 2024 года.

В 2024 году прибыль монетарных финансовых учреждений составила 521,5 миллиона евро, что на 8,6% меньше, чем в 2023 году. В первые два месяца прошлого года прибыль составила 96 миллионов евро.

Монетарные финансовые учреждения — это кредитные учреждения и финансовые компании, которые принимают депозиты от клиентов, не являющихся монетарными финансовыми учреждениями, а также выдают кредиты и инвестируют в ценные бумаги от своего имени.