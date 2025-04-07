Трамп заявил, что не намеренно спровоцировал обвал американского фондового рынка

"Я не хочу, чтобы что-то падало, но иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить", - заявил Трамп, комментируя распродажи на фондовых рынках.

Президент США Дональд Трамп настаивает на том, что он не намеренно спровоцировал падение фондовых рынков, но подтверждает свою цель - ликвидировать дефицит торгового баланса США.

Мировые фондовые рынки упали после того, как на прошлой неделе Трамп ввел более высокие, чем ожидалось, пошлины, уничтожив триллионы на Уолл-стрит. В пятницу Китай ответил США тем, что ввел 34% импортные сборы на все американские товары. Это ознаменовало собой эскалацию глобальной торговой войны.

"Я не хочу, чтобы что-то падало, но иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить", - заявил Трамп на борту Air Force One в минувшие выходные. "Мы должны решить проблему дефицита торгового баланса с Китаем", - продолжил он. "У нас триллионный торговый дефицит с Китаем - сотни миллиардов долларов в год мы теряем. Пока мы не решим эту проблему, я не пойду на сделку".

Трамп также потребовал от Европы финансовых репараций: "Мы наложили на Европу большие пошлины. Они садятся за стол переговоров; они хотят говорить, но разговора не будет, пока они не заплатят нам много денег на ежегодной основе - не только за настоящее, но и за прошлое".

На прошлой неделе президент заявил, что он открыт для переговоров, если другие страны предложат что-то "феноменальное".

Азиатские фондовые рынки несут потери

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих японских компаний, за первые 10 минут после открытия сессии просел на 6,46%. Ранние торги фьючерсами до открытия основных торгов на Токийской фондовой бирже (ТФБ) были приостановлены после падения на более чем 8% - сработала автоматическая система.

Южнокорейский индекс Kospi упал более чем на 4 %, а австралийский ASX 200 также снизился почти на 4 %.

"На этой неделе возможны большие ралли на позитивных заголовках. Но устойчивого движения не будет до тех пор, пока Трамп не заявит, что не намерен повышать тарифы дальше и открыт для переговоров о снижении тарифов с торговыми партнерами. Все просто, на самом деле", - говорит Кайл Родда, старший рыночный аналитик Capital.com.

Фьючерсы на американские акции падают

Резко снижаться продолжили котировки фьючерсов на американские фондовые индексы. Значение июньского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 в понедельник снизилось на 3,46%, до 4933,5 пункта. Котировка мартовского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones опустилась к этому времени на 2,66%, до 37505 пунктов. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 на март упал на 4,38%, до 16771,5 пункта.

Ожидается, что резкая распродажа в США отразится на европейских рынках, поскольку лидеры ЕС готовят контрмеры против масштабных пошлин Трампа.

"Сегодняшняя утренняя заметка будет удручающей. На данный момент у меня быстро заканчиваются прилагательные, чтобы описать, насколько мрачными становятся настроения и насколько мрачными кажутся экономические перспективы. К тому же, и то, и другое, скорее всего, станет значительно хуже, прежде чем улучшится", - написал в своей заметке старший аналитик Pepperstone London Майкл Браун.

Европейские индексы также упали на прошлой неделе: Euro Stoxx 600 - на 7,4%, немецкий DAX - на 6,9%, а французский CAC 40 - на 7,1%.

Инвесторы ищут активы-убежища

На фоне рыночных потрясений инвесторы ищут убежище в активах с фиксированным доходом, в результате чего выросли курсы евро, японской иены, швейцарского франка и государственных облигаций.

На прошлой неделе курс евро по отношению к доллару США поднялся до отметки 1,10, что стало шестимесячным максимумом. Пара евро/доллар стабилизировалась выше отметки 1,09 в ходе азиатской сессии в понедельник после пятничного отступления. Иена и швейцарский франк укрепились до максимальных уровней по отношению к доллару с октября 2024 года.

Тем временем доходность 10-летних казначейских облигаций впервые с октября 2024 года упала ниже 4 %. В Европе доходность 10-летних облигаций Германии также упала до четырехмесячного минимума.

Цены на золото в понедельник снизились до самых низких уровней за последние три недели, продолжив падение на фоне общей распродажи на рынке. Инвесторы избавлялись от слитков, чтобы покрыть убытки по другим сделкам, вызванным опасениями глобальной рецессии из-за торговой войны. Несмотря на снижение, аналитики ожидают, что золото останется лучшим активом-убежищем в нынешних условиях.