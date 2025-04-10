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«Теперь основным направлением деятельности LDz являются пассажирские перевозки». А как же металлолом? 1 2154

Бизнес
Дата публикации: 10.04.2025
BB.LV
«Теперь основным направлением деятельности LDz являются пассажирские перевозки». А как же металлолом?

Основным направлением деятельности ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) в настоящее время являются пассажирские перевозки, заявил агентству ЛЕТА в четверг член правления LDz Риналдс Плявниекс после конгресса Международной ассоциации предприятий железнодорожных грузоперевозок (IBS).

По его словам, в последние годы в связи с геополитической ситуацией LDz искала свою идентичность, но благодаря улучшению пассажирской инфраструктуры ее основным направлением стали пассажирские перевозки.

Приоритетом LDz является качественная пассажирская инфраструктура, включая платформы, оборудованные станции, а также перевозки грузов европейского происхождения для нужд экономики Латвии и Балтийского региона.

"В то же время в центре внимания остаются грузовые перевозки из Центральной Азии, одного из крупнейших стратегических партнеров Европейского союза (ЕС), для обеспечения их доступа на европейские рынки и доступа европейских товаров на рынки Центральной Азии", - добавил представитель LDz.

Он пояснил, что в настоящее время железнодорожные грузоперевозки, например, из Латвии в Германию или Италию, ограничены, поскольку в Латвии, в отличие от Литвы, нет путей шириной 1435 миллиметров). "Поэтому Латвия вынуждена осуществлять перевозки до Литвы, в то время как литовские терминалы имеют ограниченную пропускную способность. Таким образом, пока проект "Rail Baltica" не будет реализован, LDz не сможет реально конкурировать в этом сегменте", - сказал Плявниекс.

Компания активно работает над использованием паромных линий в Германию и Скандинавские страны, чтобы грузы с латвийских или эстонских заводов можно было перевозить по железной дороге в порты Вентспилса и Лиепаи, а затем на пароме отправлять дальше в европейскую железнодорожную сеть.

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(1)
  • JB
    Janis Berzin
    11-го апреля

    "В то же время в центре внимания остаются грузовые перевозки из Центральной Азии"- через РФ и во время торговой войны с КНР? Скунгс начальник совсем не ориентируется?

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