В первом квартале 2025 года в Бразилии был зафиксирован самый высокий за всю историю стоимостной объем экспорта сельскохозяйственной продукции за этот период, достигнув 37,8 миллиарда долларов, что на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Министерство сельского хозяйства Бразилии.

Положительное сальдо в этом секторе также было рекордным и составило 32,6 миллиарда долларов, что на 2,1% больше, чем в первом квартале 2024 года.

Китай, Европейский Союз и Соединенные Штаты оставались основными направлениями для бразильских товаров, на которые приходится более половины экспорта этого сектора, в то время как азиатские страны, такие как Вьетнам, Турция, Бангладеш и Индонезия, также зафиксировали значительное увеличение закупок таких товаров, как соя, хлопок, целлюлоза и мясо.

В марте на сельское хозяйство пришлось 53,6% всего экспорта Бразилии.

Среди основных товаров, экспортированных в течение месяца, были соевые бобы в зернах на сумму 5,7 миллиарда долларов (рост на 7%), зеленый кофе на 1,4 миллиарда долларов (92,7%), говядина в на 1,1 миллиарда долларов (40,1%).

Помимо традиционных товаров, правительство Бразилии способствовало диверсификации экспорта в сегменты с высоким потенциалом роста, и такие продукты, как растворимый кофе, эфирное масло апельсина, черный перец и корма для домашних животных, достигли рекордного уровня экспорта и завоевывают популярность на рынках Азии, Европы и Северной и Южной Америки.