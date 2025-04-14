Baltijas balss logotype

Как Бразилия кормит мир: секреты сельского хозяйства крупнейшей страны Латинской Америки 1 1105

Бизнес
Дата публикации: 14.04.2025
BB.LV
Мясо птицы из Бразилии востребовано на глобальных рынках.

Мясо птицы из Бразилии востребовано на глобальных рынках.

Китай, Европейский Союз и Соединенные Штаты оставались основными направлениями экспорта.

В первом квартале 2025 года в Бразилии был зафиксирован самый высокий за всю историю стоимостной объем экспорта сельскохозяйственной продукции за этот период, достигнув 37,8 миллиарда долларов, что на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Министерство сельского хозяйства Бразилии.

Положительное сальдо в этом секторе также было рекордным и составило 32,6 миллиарда долларов, что на 2,1% больше, чем в первом квартале 2024 года.

Китай, Европейский Союз и Соединенные Штаты оставались основными направлениями для бразильских товаров, на которые приходится более половины экспорта этого сектора, в то время как азиатские страны, такие как Вьетнам, Турция, Бангладеш и Индонезия, также зафиксировали значительное увеличение закупок таких товаров, как соя, хлопок, целлюлоза и мясо.

В марте на сельское хозяйство пришлось 53,6% всего экспорта Бразилии.

Среди основных товаров, экспортированных в течение месяца, были соевые бобы в зернах на сумму 5,7 миллиарда долларов (рост на 7%), зеленый кофе на 1,4 миллиарда долларов (92,7%), говядина в на 1,1 миллиарда долларов (40,1%).

Помимо традиционных товаров, правительство Бразилии способствовало диверсификации экспорта в сегменты с высоким потенциалом роста, и такие продукты, как растворимый кофе, эфирное масло апельсина, черный перец и корма для домашних животных, достигли рекордного уровня экспорта и завоевывают популярность на рынках Азии, Европы и Северной и Южной Америки.

Читайте нас также:
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го апреля

    Бразилия никак не кормит весь Мир. В Латвии бразильских продуктов питания нет.

    1
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Русские могут платить криптой в 300-400 местах, но скоро за это оштрафуют до 10 000 EUR
Рубль с биткойном не сошлись. Иконка видео
Гайана втрое больше Латвии, а теперь еще с перспективной нефтедобычей
Джорджтаун красив деревянным колониальным зодчеством. Иконка видео
Официальная минималка 1,09 доллара США в месяц: нефтяное проклятие Венесуэлы
Купюры имеют вертикальный дизайн, изначально приспособлены к пересчету в пачках.
В третий тур конкурса на директора airBaltic вышли четверо. Зарплата будет «гораздо ниже»
В третий тур конкурса на директора airBaltic вышли четверо. Зарплата будет «гораздо ниже»
В Польше обнаружено одно из крупнейших в Европе месторождение нефти
В Польше обнаружено одно из крупнейших в Европе месторождение нефти 2 632
Есть десятки потенциальных инвесторов для Tet и LMT: министр объяснил, зачем их продавать
Есть десятки потенциальных инвесторов для Tet и LMT: министр объяснил, зачем их продавать 337
Трудовые индусы хорошо вырабатывают ВВП. Иконка видео
План завести на Урал миллион гастарбайтеров из Индии вызвал панику 449
Шопинг стал национальной идеей Поднебесной. Иконка видео
Китайцы продали друг другу потребительских товаров на 6 800 000 000 000 долларов 335

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 30
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 26
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 33
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий
Наша Латвия
Подорожает что-то другое: введение «корзины низких цен» не останется без последствий 47
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить
Люблю!
Состояние Брюса Уиллиса резко ухудшилось: артист больше не может ходить и говорить 70
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней
Наша Латвия
Синоптики озадачили прогнозом на несколько дней 87
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 30
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 26
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 33

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео