В странах Балтии снижаются цены на бензин и дизельное топливо

На прошлой рабочей неделе в столицах стран Балтии цены на топливо снизились перед пасхальными выходными, свидетельствуют обобщённые данные агентства LETA.

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Таллине, за ним следуют Рига и Вильнюс. В то же время дизельное топливо оказалось самым дорогим в Вильнюсе, а в Риге и Таллине стоило одинаково.

На автозаправочной станции "Circle K" на улице Краста в Риге цена бензина марки 95 снизилась на 6,2% и в четверг составляла 1,514 евро за литр, а цена дизельного топлива была 1,414 евро за литр, что на 10,2% меньше, чем неделей ранее.

На автозаправочной станции "Circle K" на проспекте Саванорю в Вильнюсе в четверг и бензин марки 95, и дизельное топливо стоили одинаково — 1,509 евро за литр. Цена бензина снизилась на 1,3%, а дизельного топлива — на 2,6%.

На автозаправочных станциях "Circle K" в Таллине в четверг цена бензина марки 95 снизилась на 1,9% — до 1,564 евро за литр, а дизельное топливо за неделю подешевело на 2,1% и в четверг стоило 1,414 евро за литр.

Цены на автогаз в столицах стран Балтии на прошлой неделе менялись по-разному.

В Риге литр автогаза стоил 0,895 евро, что на 3,2% меньше, чем неделей ранее. В Таллине цена автогаза выросла на 1,7% и в четверг составляла 0,902 евро за литр, тогда как в Вильнюсе цена автогаза в течение недели осталась стабильной и составляла 0,829 евро за литр.