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Аналитики: нефть на мировых рынках будет дешеветь еще долго 1 495

Бизнес
Дата публикации: 22.04.2025
BB.LV
Черное золото - основа экономики ряда государств.

Черное золото - основа экономики ряда государств.

В лучшем случае это обернется для России новым скачком инфляции и девальвации, в худшем — банковским кризисом и шоком для производства.

Доходы российского бюджета от нефти и газа уже упали на 10%, и это еще не предел. Дешевеет нефть из-за ожиданий глобального экономического спада на фоне тарифной войны между США и Китаем, а также из-за роста добычи странами ОПЕК+. Один из крупнейших инвестбанков мира Goldman Sachs прогнозирует, что при экстремальном сценарии цена может упасть до $40 за баррель в 2026 году, но и основной прогноз тоже не слишком высокий — $55 за баррель. В лучшем случае это обернется для России новым скачком инфляции и девальвации, в худшем — банковским кризисом и шоком для производства.

Российский бюджет рассчитывает на нефть по $70 за баррель, но пока цена на нее держится существенно ниже. Так что за первый квартал нефтегазовые доходы оказались на 10% меньше, чем за год до этого. Минфин ожидает, что средняя цена по году скорее будет $60 за марку Urals, а это значит, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) не будет пополняться и бюджетный дефицит, вероятно, увеличится. В апреле, после объявления президентом США Дональдом Трампом тарифной войны, цена на российскую Urals опускалась и ниже — до менее чем $50 за баррель. Минфин в 2025 году уже прибегал к продажам валюты из ФНБ для компенсации выпадающих нефтяных доходов.

Аналитики предсказывают, что нефть будет дешеветь еще долго: в экстремальном сценарии Goldman Sachs, предусматривающем замедление роста мирового ВВП и возвращение на рынок всей сокращенной ранее добычи ОПЕК+, нефть Brent упадет чуть ниже $40 за баррель в конце 2026 года. Это, по словам Goldman Sachs, менее вероятный исход. Базовый прогноз — $55 за баррель Brent, что для марки Urals означает примерно $40 за баррель (обычно при росте цен на нефть дисконт сокращается, при падении — увеличивается).

Даже ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году. «Эта незначительная корректировка в основном связана с последними статистическими данными за первый квартал и ожидаемым влиянием на спрос на нефть недавно объявленных тарифов США», — сказано в отчете ОПЕК.

Взлететь цены на нефть могут в случае удара США по Ирану, из-за ожидания нарушения судоходства. Однако при предыдущих кризисах на Ближнем Востоке, будь то война Израиля с ХАМАС или ракетные обстрелы танкеров хуситами Йемена, скачки цен на нефть всякий раз оказывались ниже предыдущего, подтверждая нисходящий тренд.

Понижательный тренд основан не только на прогнозах снижения спроса из-за рецессии или перехода на другие источники энергии (в результате роста электрификации мирового автомобильного парка, самого большого потребителя нефтепродуктов), но и на росте предложения. Страны ОПЕК+ уже в марте показали максимальный за последние восемь месяцев уровень: более 41 000 000 баррелей в сутки, по данным агентства Platts. При этом крупнейшие производители — Россия и Саудовская Аравия — пока производят меньше, чем могли бы, они не выбрали до конца свои квоты.

В начале апреля на рынке нефти случился идеальный шторм, как отмечает в разговоре с The Insider Сергей Вакуленко, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги. После объявления Трампом «дня освобождения» и начала тарифной войны на глобальных фондовых рынках начался обвал, утянувший за собой и котировки нефти. Во-первых, потому, что фьючерсы на нефть — биржевой актив, объясняет Вакуленко, соответственно, когда падает рынок, падает и цена на нефть. Во-вторых, после объявленных Трампом тарифов усилилось ожидание рецессии (JPMorgan оценивал их уже в 79%), что также давит на цену нефти, так как рецессия означает падение спроса на нее.

Бензина в огонь добавило совещание ОПЕК+, где было решено увеличить добычу. «ОПЕК+ мало того что начнет распускать свои квоты, хотя были надежды, что альянс решит этого не делать, несмотря на обещание. Так еще и первый залп распускания будет более мощным: не 138 тысяч баррелей в день увеличения, а 411 тысяч. Хотя это все еще не так много по сравнению со 105 миллионов баррелей в день, которые сейчас в мире потребляются. Получается, вместо 0,15% прибавят 0,5%. Тем не менее это увеличение. Причем говорят, что решение было принято по настоянию министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдул-Азиза бин Салмана. А это тот человек, который обрушил цены на нефть пять лет назад», — рассказывает Вакуленко.

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