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Перевалка грузов выросла только в одном большом порту Латвии 1 1814

Бизнес
Дата публикации: 23.04.2025
LETA
Перевалка грузов выросла только в одном большом порту Латвии

На терминалах Вентспилсского порта за три месяца этого года перевалено 2,379 млн тонн грузов, что на 1,3% больше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствует информация Министерства сообщения.

На терминалах Вентспилсского порта за три месяца этого года перевалено 2,379 млн тонн грузов, что на 1,3% больше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствует информация Министерства сообщения.

За три месяца 2025 года из Вентспилсского порта было отправлено 1,299 млн тонн грузов, что на 11,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а объем полученных грузов вырос на 23,1% до 1,08 млн тонн.

За три месяца года на терминалах Вентспилсского порта перевалено 1,428 млн тонн наливных грузов, что на 58,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Перевалено 487,1 тыс. тонн сыпучих грузов (в 2,1 раза меньше) и 463,7 тыс. тонн генеральных грузов (+13,4%).

Нефтепродукты в первом квартале перевалены в объеме 1,316 млн тонн (+79%), грузы "roll on/roll off" - 396,4 тыс. тонн (+21,9%), а угля перевалено 244,9 тыс. тонн (-46,5%).

Как сообщалось, в 2024 году на терминалах Вентспилсского порта было перевалено 8,234 млн тонн грузов, что на 21% меньше, чем в 2023 году.

Вентспилсский порт является вторым портом Латвии по объему перевалки грузов.

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(1)
  • ЁП
    Ёхн Пёхн
    23-го апреля

    Главное продолжать стэнд_виз_юкрайн! Всё остальное значение не имеет.

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