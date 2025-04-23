Перевалка грузов выросла только в одном большом порту Латвии

На терминалах Вентспилсского порта за три месяца этого года перевалено 2,379 млн тонн грузов, что на 1,3% больше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствует информация Министерства сообщения.

На терминалах Вентспилсского порта за три месяца этого года перевалено 2,379 млн тонн грузов, что на 1,3% больше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствует информация Министерства сообщения.

За три месяца 2025 года из Вентспилсского порта было отправлено 1,299 млн тонн грузов, что на 11,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а объем полученных грузов вырос на 23,1% до 1,08 млн тонн.

За три месяца года на терминалах Вентспилсского порта перевалено 1,428 млн тонн наливных грузов, что на 58,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Перевалено 487,1 тыс. тонн сыпучих грузов (в 2,1 раза меньше) и 463,7 тыс. тонн генеральных грузов (+13,4%).

Нефтепродукты в первом квартале перевалены в объеме 1,316 млн тонн (+79%), грузы "roll on/roll off" - 396,4 тыс. тонн (+21,9%), а угля перевалено 244,9 тыс. тонн (-46,5%).

Как сообщалось, в 2024 году на терминалах Вентспилсского порта было перевалено 8,234 млн тонн грузов, что на 21% меньше, чем в 2023 году.

Вентспилсский порт является вторым портом Латвии по объему перевалки грузов.