Доходы Мартиньша Казакса в прошлом году составили 221 900 евро. Это в два раза больше, чем сумела заработать премьер–министр Латвии Эвика Силиня.

Откуда дровишки?

Президент Банка Латвии (БЛ) Мартиньш Казакс в прошлом году получил доход в размере 221 943 евро, свидетельствует его декларация.

В частности, за работу в Банке Латвии Казакс заработал 197 177 евро. В декларации отмечается, что эта сумма включает компенсацию за накопленные, но не использованные отпуска за предыдущие годы в размере 19 241 евро, которую Банк Латвии выплатил 20 декабря 2024 года в связи с окончанием срока полномочий президента банка.

Кроме того, Казакс получил выплаты от Государственного агентства социального страхования в размере 18 811 евро.

Проценты от Министерства финансов по государственным сберегательным облигациям принесли ему 1925 евро, а проценты по вкладам в двух банках составили в общей сложности 570 евро. Также президент Банка Латвии получил дивиденды в размере 133 евро от датской компании Pandora.

Доход в размере 3328 евро (39 293 норвежские кроны) Казакс получил от продажи собственности. В декларации указано, что поручение на продажу 265 акций Subsea 7 было подано 29 декабря 2023 года, а дата расчета — 2 января 2024 года.

Разложил деньги в три корзинки

На конец 2024 года у Казакса были накопления в трех банках.

В Luminor Bank его сбережения составили 10 131 евро, в британском банке Lloyds Bank — 6655 фунтов стерлингов, что эквивалентно 7779 евро.

Также в Swedbank у него было 149 410 евро. В декларации уточняется, что эта сумма включает компенсацию в размере 59 962 евро, которую Банк Латвии выплатил 20 декабря 2024 года в соответствии с законом о Банке Латвии по завершении срока полномочий президента. Однако после повторного назначения Казакса на пост президента в феврале 2025 года выплата компенсации была отменена, и средства в размере 59 962 евро были возвращены в Банк Латвии.

В прошлом году Казакс приобрел государственные сберегательные облигации на сумму 51 500 евро. На конец года его портфель облигаций составлял 71 500 евро.

Ему также принадлежали 500 акций шведской компании Fingerprint Cards с номинальной стоимостью 17,5 шведских крон (1,58 евро), 55 акций датской компании Pandora на сумму 72 435 датских крон (10 110 евро), а также 32,45 приватизационных сертификата.

В конце прошлого года Казаксу принадлежал автомобиль Volvo XC90 2013 года выпуска, земельный участок в Ницском крае и другая недвижимость в Риге.

Добавим, что за год зарплата Казакса в Банке Латвии выросла примерно на 20% — в 2023 году ему перечислили "всего" 161 947 евро.