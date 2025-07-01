Тема скоростной железной дороги "европейской" колеи вроде бы отошла на третий план в публичном пространстве. Но не тут–то было!

Сегодня на заседании Кабинета министров будет рассматриваться подготовленный главой Минообщения Атисом Швинкой документ — "О финансировании приобретения недвижимого имущества для осуществления проекта Rail Baltica".

С первых строк Министерство сообщения берет быка за рога, напоминая, что еще с 2016 года Rail Baltica присвоен статус "объекта национального интереса". Правда, это не особо поспособствовало прокладке стальной магистрали — а недострой у Центрального вокзала уже приобрел отчетливый вид заброшки…

Тем не менее целый ряд собственников зданий и земель, находившихся на пути вожделенной трассы, уже нехило обогатились — всего было приобретено ни много ни мало 589 объектов на общую сумму 40 154 951,18 евро.

Так что средний объект в полосе отчуждения стоил более 68 тысяч евро — по цене рынка, нормальный сельский дом с участком.

И в дальнейшем государство намеревается освобождать жилье и хозпостройки от владельцев — прокладывая по ним насыпь и рельсы. Пройдет процесс отчуждения в Брунавской, Цераукстской, Иецавской волостях. На них будут строить участок Миса –граница Литвы. Причем это только "первая очередь покрытия" Rail Baltica!

А вот для отчуждаемого по решению Сейма имущества по адресу улица Мукупурва, 18, министр Атис Швинка специально просит выделить 348 912 евро. "Указанный объем финансирования частично снял бы проблематику…"

По прогнозам ведомства, это крайне необходимо для прокладки ветки Иманта — аэропорт Рига (не скоростной и традиционной "русской" колеи), которую планируется выполнить летом 2025 года.

Вообще–то уже пошел второй летний месяц… "Передача недвижимой собственности… будет значимой для незамедлительного осуществления строительных работ", — обещает ведомство.

Мукупурвс, между прочим, — полноправный район города Риги в Пардаугаве, Земгальском предместье. Мукупурвс граничит с городскими районами Бебербеки, Золитуде и Плескодале, а также с Марупской волостью Марупского края.

Общая площадь района Мукупурвс составляет 4,515 кв. км, что немного меньше среднего показателя площади микрорайонов Риги. В настоящее время этот район застроен относительно слабо, предполагалось возведение частных домов.

Длина границы Мукупурвса по периметру составляет 10,2 км. Южная часть Мукупурвса, которая одновременно является границей города Риги, примыкает к территории международного аэропорта Рига.

Сразу по приобретению строений и земли в городе министерство стройку не начнет и потому обещает заняться "уплатой налога на недвижимое имущество, покрытием расходов на хозяйственные услуги — содержанием, покосом травы, обрезкой кустов/деревьев, сдачей отходов на хозяйствование, технической охраной, покрытием затрат услуги инвентаризации леса, административными расходами".

Все это, конечно, за счет налогоплательщиков — как говорится, любой наш каприз за ваши деньги!