За два года прибыль латвийских банков рухнула на 60%. Поможем?

Латвийские монетарные финансовые учреждения (МФУ), главным образом банки, в первые пять месяцев этого года работали с прибылью в размере 165,7 млн евро, что на 33,8% меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствует информация, обнародованная Банком Латвии.

Для сравнения - за первые пять месяцев 2023 года финансовые учреждения получили прибыль в размере 269,6 млн евро, то есть на 60 % больше.

В том числе в мае МФУ работали с прибылью в размере 29,9 млн евро.

Активы МФУ на 31 мая 2025 года составили 29,686 млрд евро, что на 5,1%, или 1,439 млрд евро, больше, чем на конец мая 2024 года, когда активы МФУ составляли 28,247 млрд евро.

В конце мая остаток кредитов, выданных резидентам латвийских МФУ, составил 14,456 млрд евро, что на 5,1% больше, чем годом ранее. В том числе латвийские МФУ выдали резидентам по кредитам в евро 14,375 млрд евро, что на 5,1% больше, чем годом ранее, а остаток кредитов в иностранной валюте составил 81,8 млн евро, что на 5,8% больше.

Остаток привлеченных от резидентов вкладов на конец мая 2025 года составил 19,766 млрд евро, что на 5,5% больше, чем годом ранее. В том числе вклады в евро составили 18,515 млрд евро, а в иностранной валюте - 1,251 млрд евро. Размер вкладов в евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 5,4%, а размер вкладов в иностранной валюте - на 7,6%.

Капитал и резервы латвийских МФУ на конец мая составили 3,348 млрд евро, что на 1,5% меньше, чем в конце мая 2024 года.

В 2024 году прибыль МФУ составила 521,5 млн евро, что на 8,6% меньше, чем в 2023 году, в том числе за первые пять месяцев прошлого года - 250,4 млн евро.

МФУ - это кредитные учреждения и финансовые общества, принимающие вклады от клиентов, не являющихся МФУ, а также выдающие за свой счет кредиты и производящие вклады в ценные бумаги.