45 опор и 7500 тонн арматуры: стройка века у аэропорта набирает высоту

Строители информируют, что в конце июня началось соединение опор виадука между собой трёхметровыми стальными балками, при этом на территории аэропорта рельсы поднимаются на 13 метров над землёй.

Одновременно строители подчёркивают, что железнодорожный виадук на участке станции строится особенно прочным, чтобы обеспечить безопасное движение поездов со скоростью до 120 километров в час.

В компании отмечают, что с начала строительных работ станции "Rail Baltica" и связанной инфраструктуры у рижского аэропорта прошло четыре года. За это время завершено строительство несущих железобетонных конструкций здания железнодорожной станции, пассажирских платформ и внутреннего участка виадука, а также построены 45 опор железнодорожного виадука.

Кроме того, на четвёртом году строительства завершены первые этапы возведения здания железнодорожной станции. В настоящее время здание достигло высоты 19,5 метра из запланированных 24,8 метра.

Строительные работы продолжаются и в закрытой территории рижского аэропорта, при этом обеспечивается бесперебойная работа самого аэропорта. Для обеспечения места для железнодорожного пути происходит переустройство инженерных сетей, автозаправочной станции аэропорта и котельной, а также демонтаж существующих зданий.

Дополнительно завершено строительство новой автостоянки "P5" между улицей Бирою и автодорогой в сторону Риги — с более чем 850 местами для сотрудников аэропорта.

Всего за четыре года построены дороги на площади 110 445 квадратных метров, коммуникационные сети протяжённостью 56 километров, на строительную площадку завезено 48 105 кубометров бетона и более 7500 тонн арматуры. Для строительства здания станции использовано около 30 000 кубометров бетона и 6500 тонн арматуры.

С 2021 года зона строительных работ увеличилась с первоначальных 4315 до 68 600 квадратных метров по состоянию на июнь этого года.

На следующем этапе запланирован монтаж стальных пролётов железнодорожного виадука общей массой около 10 000 тонн, строительство 2,4 километра железнодорожной насыпи, а также возведение 115-метрового путепровода над улицей Карля Улманя. В настоящее время проложены железнодорожные пути длиной 1,5 километра.

Как уже писала LETA, объединение "B.S.L. Infra" является реализатором строительства железнодорожной станции проекта "Rail Baltica" и связанной инфраструктуры у рижского аэропорта. Объединение включает австрийскую компанию "Swietelsky" и латвийские строительные предприятия — дорожную строительную фирму ООО "Binders" и АО "LNK Industries".

Стоимость первого этапа проекта "Rail Baltica" в странах Балтии может достичь 14,3 миллиарда евро, из которых 5,5 миллиарда евро — в Латвии. Однако возможна экономия до 500 миллионов евро за счёт оптимизации технических решений, а также другие возможные сокращения затрат.

Общие затраты проекта согласно анализу затрат и выгод могут составить в странах Балтии 23,8 миллиарда евро. В предыдущем анализе 2017 года общая стоимость проекта оценивалась в 5,8 миллиарда евро.

Проект "Rail Baltica" предусматривает создание железнодорожной линии европейской ширины колеи от Таллина до границы Литвы и Польши, чтобы в дальнейшем соединить страны Балтии с другими государствами Европы. В странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию европейской колеи (1435 мм) длиной 870 километров с максимальной скоростью поездов до 240 километров в час.