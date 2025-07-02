Дорожники бьют тревогу: деньги забирают у дорог — отдают железной дороге и airBaltic

Общество «Latvijas ceļu būvētājs» (Латвийский дорожный строитель / ЛДС) возражает против намерения Министерства сообщения (МС) сократить в следующем году финансирование ремонта дорог на 16,67 млн евро, сообщили представители ЛДС агентству LETA.

В обществе подчёркивают, что из-за такого решения проезд по автодорогам станет ещё сложнее, увеличится количество ям, а в пути придётся проводить больше времени.

По мнению ЛДС, инициатива министерства сократить финансирование автодорог в целях сокращения бюджетных расходов является нецелесообразной.

Также ЛДС указывает, что значительное сокращение финансирования затронет специалистов дорожного строительства, которые будут уволены из-за отсутствия работы, прекратится модернизация техники, возможны банкротства отдельных предприятий и снижение конкуренции в отрасли. Это может привести к тому, что через несколько лет, при восстановлении прежнего уровня финансирования, уже не хватит компаний и специалистов для ремонта дорог и мостов.

Председатель правления ЛДС Андрис Берзиньш подчеркивает, что МС не придумало ничего более оригинального, чем покрыть почти 72% экономии расходов за счёт урезания средств на автодороги — «артерии жизни» экономики и сельских регионов.

Он также указал, что при этом нет информации о критической оценке необходимости предоставления почти 80 миллионов евро дотаций ГАО «Latvijas dzelzceļš» (ЛДз), объёмы перевозок которого из года в год стабильно снижаются.

«Следует признать, что приоритетом МС и правительства является поддержка таких отраслевых предприятий, как ЛДз и национальная авиакомпания airBaltic, отбирая средства у жизненно важных секторов экономики Латвии», — отметил Берзиньш.

Как уже сообщалось, по запросу Министерства финансов (МФ) МС предложило сократить бюджет 2026 года на 17,27 млн евро, в основном за счёт отсрочки реализации нескольких проектов по строительству автодорог.

В министерстве поясняют, что в следующем году сокращение расходов предполагается за счёт откладывания реализации ряда проектов, что обеспечит экономию в 16,67 млн евро. Сокращение финансирования государственных автодорог планируется произвести пропорционально текущему дорожному бюджету.

В том числе финансирование содержания и восстановления госавтодорог сократят на 12,5 млн евро, а целевые дотации для муниципальных дорог — на 4,17 млн евро.

В следующем году МС также планирует частичное размещение акций ГАО «Latvijas autoceļu uzturētājs» на бирже, что должно принести в госбюджет 5,95 млн евро.

Таким образом, общий вклад МС в госбюджет в следующем году составит 23,22 млн евро, отмечают в министерстве.

Как уже сообщалось, отраслевые министерства представили предложения по сокращению расходов на 150 млн евро.

В понедельник, 30 июня, министр финансов Арвил Ашерденс («Новое Единство») проинформировал премьер-министра Эвику Силиню, что министерства выполнили задание правительства, представив в общей сложности 250 предложений по сокращению расходов с целью повышения эффективности госсектора, укрепления фискальной устойчивости и снижения административных затрат.

Согласно графику подготовки бюджета на 2026 год, информационный отчёт о сокращении и пересмотре расходов будет представлен Кабинету министров до 19 августа.