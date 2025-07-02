Зарплата главы Sadales tīkls в прошлом году прилично выросла

Председатель правления оператора системы распределения электроэнергии АО «Sadales tīkls» Сандис Янсонс в прошлом году заработал на своей должности 178 345 евро, что на 15,8% больше, чем годом ранее, свидетельствует его годовая декларация о доходах, пишет LETA.

Кроме того, 65 000 евро он получил от ООО «Latvijas finieris mežs» за продажу недвижимости. Из информации в декларации можно заключить, что Янсонс продал один из принадлежащих ему земельных участков в Звартавской волости.

Ещё 180 евро он получил в качестве дохода от Продовольственно-ветеринарной службы.

Безналичные накопления Янсонса в двух банках на конец прошлого года составляли в общей сложности 167 510 евро.

Его долговые обязательства на 31 декабря 2024 года составляли 101 071 швейцарский франк, или 108 204 евро. В то же время его выданные займы составили 166 872 евро.

В прошлом году Янсонс совершил две сделки, сумма каждой из которых превышает 20 минимальных месячных зарплат, установленных Кабинетом министров: как уже упоминалось, он продал имущество за 65 000 евро, а также выдал займ на 25 000 евро.

В конце прошлого года ему принадлежали 203 доли ООО «LM Center» на общую номинальную сумму 2842 евро.

В его собственности находились мотоцикл «Yamaha XV 700» 1984 года, мотоцикл «Harley Davidson Forty Eight» 2016 года, а также снегоход «Yamaha RS Venture» 2008 года.

Кроме того, на конец 2024 года ему принадлежали пять земельных участков в Звартавской волости, один — в Ерской волости, а также другая недвижимость в Ерской волости, Икшкиле и Кримулдской волости. В совместной собственности у него находились три земельных участка и два здания в Кримулдской волости.

Как уже сообщалось, в 2023 году Янсонс заработал на своей должности 153 981 евро.