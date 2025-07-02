Baltijas balss logotype

Зарплата главы Sadales tīkls в прошлом году прилично выросла 0 1490

Бизнес
Дата публикации: 02.07.2025
BB.LV
Зарплата главы Sadales tīkls в прошлом году прилично выросла
ФОТО: LETA

Председатель правления оператора системы распределения электроэнергии АО «Sadales tīkls» Сандис Янсонс в прошлом году заработал на своей должности 178 345 евро, что на 15,8% больше, чем годом ранее, свидетельствует его годовая декларация о доходах, пишет LETA.

Кроме того, 65 000 евро он получил от ООО «Latvijas finieris mežs» за продажу недвижимости. Из информации в декларации можно заключить, что Янсонс продал один из принадлежащих ему земельных участков в Звартавской волости.

Ещё 180 евро он получил в качестве дохода от Продовольственно-ветеринарной службы.

Безналичные накопления Янсонса в двух банках на конец прошлого года составляли в общей сложности 167 510 евро.

Его долговые обязательства на 31 декабря 2024 года составляли 101 071 швейцарский франк, или 108 204 евро. В то же время его выданные займы составили 166 872 евро.

В прошлом году Янсонс совершил две сделки, сумма каждой из которых превышает 20 минимальных месячных зарплат, установленных Кабинетом министров: как уже упоминалось, он продал имущество за 65 000 евро, а также выдал займ на 25 000 евро.

В конце прошлого года ему принадлежали 203 доли ООО «LM Center» на общую номинальную сумму 2842 евро.

В его собственности находились мотоцикл «Yamaha XV 700» 1984 года, мотоцикл «Harley Davidson Forty Eight» 2016 года, а также снегоход «Yamaha RS Venture» 2008 года.

Кроме того, на конец 2024 года ему принадлежали пять земельных участков в Звартавской волости, один — в Ерской волости, а также другая недвижимость в Ерской волости, Икшкиле и Кримулдской волости. В совместной собственности у него находились три земельных участка и два здания в Кримулдской волости.

Как уже сообщалось, в 2023 году Янсонс заработал на своей должности 153 981 евро.

Читайте нас также:
#декларация #зарплата
1
0
0
10
1
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич
В отдельных районах Латвии все еще продолжается только первый покос кормовых трав
В отдельных районах Латвии все еще продолжается только первый покос кормовых трав
Президент обсудил с ЛКРД и ЛТПП сокращение бюрократии
Президент обсудил с ЛКРД и ЛТПП сокращение бюрократии
До принятия решения о покупке акций airBaltic Литва запросила дополнительную информацию
До принятия решения о покупке акций airBaltic Литва запросила дополнительную информацию 197
Выбор широкий, а вот с денюжкой трудновато. Иконка видео
Эксперты: российский бизнес не вытянет минималку в 350 евро через 5 лет 469
Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии к концу июня вырос
Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии к концу июня вырос 297
В Европе готовы заключить торговую сделку с США за неделю
В Европе готовы заключить торговую сделку с США за неделю 431

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 24
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 32
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
2
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 2 62
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 78
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск
Люблю!
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск 83
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич
Бизнес
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич 69
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 24
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 32
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
2
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 2 62

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео