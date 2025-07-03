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Банк Латвии отдаст 10 тонн денег в хорошие руки - пишите заявку! 0 2320

Бизнес
Дата публикации: 03.07.2025
LETA
Банк Латвии отдаст 10 тонн денег в хорошие руки - пишите заявку!

Латвийский банк призывает компании проявить интерес к использованию переработанных, измельчённых и спрессованных банкнот для создания товаров, таких как элементы интерьера и мебель. Об этом сообщили представители банка агентству LETA.

По данным банка, ежегодно перерабатывается несколько тонн изношенных и непригодных для обращения банкнот, которые измельчаются и прессуются в брикеты. Это предложение особенно актуально для производителей строительных материалов, мебели, предметов интерьера, дизайна и акустических решений.

В условиях заботы об экологии банк ищет способы повторного использования или переработки банкнот, поскольку их сжигание наносит вред окружающей среде, а химический состав затрудняет стандартную переработку. Переработанные банкноты могут стать сырьём для высококачественных продуктов, таких как строительные материалы, интерьерные панели, акустические решения и мебель.

Объём переработанных банкнот составляет около 10 тонн в год, что открывает возможности для снижения экологического воздействия и развития местного бизнеса. Эффективные решения могут стать примером для использования непригодных банкнот из соседних стран.

Латвийский банк приглашает компании до 31 августа направить заявки в свободной форме на адрес info@bank.lv с пометкой «О решениях для переработки банкнот». В случае активного интереса будет организована информационная сессия для обсуждения идей, объёмов материала и моделей сотрудничества.

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#деньги #банк латвии
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