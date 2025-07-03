Если не удаётся найти работу, возможно, дело не в экономике – глава Банка Латвии

После пандемии Covid-19 и начала полномасштабного вторжения России в Украину экономические показатели Латвии значительно снизились, однако, как рассказал в подкасте «Piķis un ģēvelis!» на tv3.lv президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, страна выходит из экономической стагнации, и ситуация лучше, чем это отражено в прогнозах.

"Ипотечный рынок начинает восстанавливаться, спрос растёт, потому что стало дешевле. Ещё один положительный момент – во многих сферах видно, что в кредитовании снижаются не только ставки из-за понижения Euribor, но и уменьшаются дополнительные процентные надбавки", – пояснил Казакс.

Президент Банка Латвии подчеркнул: "Есть отрасли, которые сдвинулись с мёртвой точки".

Казакс отметил также, что улучшились показатели безработицы – они находятся на исторически низком уровне.

"Так что, если человек не может найти работу – возможно, он живёт не в том месте, или у него неподходящие навыки, или просто не хочет работать", – сказал Казакс.

"Безработица очень низкая", – добавил он.

Однако положительные сигналы видны не только на уровне Латвии – и на уровне Европы можно говорить о хорошем экономическом послании, которое изменит не только экономические кривые, но и нашу безопасность.

"Европа начинает просыпаться и понимать, что безопасность – это проблема всей Европы, но тут нужно перейти к практическим действиям. Это необходимость и одновременно возможность. Возможность – развивать экономику, а необходимость – потому что экономика не будет расти без безопасности", – заявил президент Банка Латвии.