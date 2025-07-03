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Если не удаётся найти работу, возможно, дело не в экономике – глава Банка Латвии 2 1953

Бизнес
Дата публикации: 03.07.2025
BB.LV
Если не удаётся найти работу, возможно, дело не в экономике – глава Банка Латвии
ФОТО: LETA

После пандемии Covid-19 и начала полномасштабного вторжения России в Украину экономические показатели Латвии значительно снизились, однако, как рассказал в подкасте «Piķis un ģēvelis!» на tv3.lv президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, страна выходит из экономической стагнации, и ситуация лучше, чем это отражено в прогнозах.

"Ипотечный рынок начинает восстанавливаться, спрос растёт, потому что стало дешевле. Ещё один положительный момент – во многих сферах видно, что в кредитовании снижаются не только ставки из-за понижения Euribor, но и уменьшаются дополнительные процентные надбавки", – пояснил Казакс.

Президент Банка Латвии подчеркнул: "Есть отрасли, которые сдвинулись с мёртвой точки".

Казакс отметил также, что улучшились показатели безработицы – они находятся на исторически низком уровне.

"Так что, если человек не может найти работу – возможно, он живёт не в том месте, или у него неподходящие навыки, или просто не хочет работать", – сказал Казакс.

"Безработица очень низкая", – добавил он.

Однако положительные сигналы видны не только на уровне Латвии – и на уровне Европы можно говорить о хорошем экономическом послании, которое изменит не только экономические кривые, но и нашу безопасность.

"Европа начинает просыпаться и понимать, что безопасность – это проблема всей Европы, но тут нужно перейти к практическим действиям. Это необходимость и одновременно возможность. Возможность – развивать экономику, а необходимость – потому что экономика не будет расти без безопасности", – заявил президент Банка Латвии.

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#безработица #казакс
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(2)
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    Aleks
    3-го июля

    Бесят уже эти эксперты -миллионеры на государственных постах.Им вообще все по барабану.Они пропоют за такие деньги любую песню,какую им скажут . Один на убыточной железной дороге сотни тысяч получает. Гринберг ,кажется Другой в убыточном Аир Болтике миллионы. И все ,как один довольны жизнью и ростом собственного благосостояния Естественно,довольны и Латвией,и лохами,ее населяющими.

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  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Aleks
    3-го июля

    Всё верно. Так сказать сытый , голодного не поймёт. У тех кто жиреет, всегда всё отлично всё цветёт,(и фразы умные изо рта как понос текут) только вот у тех кто хреначит, от рассвета до заката, за 800 рублей, не всё так радужно.. Имбицылы зажравшиеся. Я на них посмотрел бы, каке они песни пели-бы,не посмотри фортуна в их сторону, так же работали бы за косарь, до налогов!

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