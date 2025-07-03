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Вагончик тронулся? Европа дала на Rail Baltic почти 300 млн евро. Латвия забрала половину 0 1673

Бизнес
Дата публикации: 03.07.2025
BB.LV
Вагончик тронулся? Европа дала на Rail Baltic почти 300 млн евро. Латвия забрала половину
ФОТО: LETA

Проекту Rail Baltica выделено 295,5 миллиона евро дополнительного финансирования в рамках текущего многолетнего бюджетного периода из инструмента Connecting Europe Facility (CEF).

Выделенные средства будут направлены на проведение строительных и технических работ в Эстонии, Латвии и Литве, включая строительство основной железнодорожной линии, проектирование систем электроснабжения и координацию трансграничных мероприятий.

Из общей суммы примерно 47,1 млн евро предназначены Эстонии, 153,5 млн — Латвии и 94,9 млн — Литве.

«Это финансирование приходит в критически важный момент для проекта Rail Baltica», — радуется Марко Кивила, временный председатель правления RB Rail.

Выделенная сумма является максимально возможной в рамках данного раунда при имеющихся бюджетных ограничениях. В июле планируется начать обсуждение объёма соглашения о финансировании и включённых в него мероприятий.

В настоящее время строительные работы ведутся примерно на 160 км основной трассы. Параллельно продолжается внедрение железнодорожных подсистем: процесс закупки для электрификации завершён, а закупки систем управления, сигнализации и связи всё ещё проходят.

Ожидается, что к концу 2025 года в стадии строительства будет находиться около 43% основной трассы Rail Baltica. На сегодняшний день проекту уже обеспечено финансирование в объёме более 4 миллиардов евро, значительная часть которого поступает от Европейского Союза и стран-участниц. Надо — более 10 млрд евро.

Что сейчас происходит с Rail Baltica

Эстония уже подписала контракты на строительство всей трассы Rail Baltica от Таллина до границы с Латвией. В настоящий момент работы ведутся на участке более 100 км от Таллина (Ülemiste) до Тоотси. Все необходимые разрешения на строительство получены.

В Латвии строительство продолжается на Центральном вокзале Риги и в районе аэропорта.

На южном участке трассы в Латвии началось строительство у Иецавы — здесь возводится временный логистический центр. Эта территория будет использоваться как база для строительных работ на участке от Мисы до границы с Литвой.

В Литве строительные работы ведутся в районе Йонавы, где строится более 46 км железнодорожной насыпи и сопутствующей инфраструктуры. Дополнительно объявлены тендеры на строительство ещё 68 км трассы, включая участок в 10 км, где вскоре начнётся укладка рельсов. Строится новый мост через реку Нерис.

О проекте: скандальная Rail Baltica будет полностью электрифицирована, с европейской колеёй 1435 мм, оборудована системой управления движением ERTMS. Максимальная проектная скорость — 249 км/ч.

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