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Замбия размочила свой транзит за счет Мозамбика 1 511

Бизнес
Дата публикации: 04.07.2025
BB.LV
Замбия имеет быстрорастущее, молодое население.

Замбия имеет быстрорастущее, молодое население.

Площадь республики превышает размеры территории Украины.

Мозамбик предоставит не имеющей выхода к морю Замбии землю в прибрежном городе Накала для строительства сухого порта.

Сухой порт — эмулятор морского терминала, но без причалов и гавани, который служит перевалочным пунктом морских грузов

Сухой порт в Мозамбике будет эксплуатироваться государственной логистической компанией Замбии ZAMCARGO, поскольку она уже имеет схожий опыт работы в Намибии и Танзании. Новый порт дополняет проект железной дороги, которая свяжет Замбию с Малави и Мозамбиком.

Сам мозамбикский порт Накала является одним из самых глубоких естественных портов Африки и важным региональным логистическим центром.

Данный проект важен в контексте решения внутриконтинентальными странами Африки проблемы отсутствия выхода к морю. В некоторых случаях это приводит к региональным спорам и конфликтам. Как, например, возникшему между Эфиопией и Сомали из-за желания Эфиопии арендовать без согласия Сомали порт в непризнанном Сомалиленде — международно признанной части Сомали.

Замбия известна своими многочисленными парками и районами сафари, где обитают разнообразные дикие животные. На реке Замбези на границе с Зимбабве находится знаменитый водопад Виктория, который коренные народы издревле называют Моси-оа-Тунья (Гремящий дым). Он низвергается в узкое ущелье Батока с высоты 108 метров. Чуть ниже водопада построен мост Виктория-Фолс, с которого открывается потрясающий вид.

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#африка
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(1)
  • Е
    Ехидный
    4-го июля

    даже трудно представить , как мы раньше жили без этой новости !!!

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