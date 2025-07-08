«Это не наша обязанность!»: банк отказался выдать клиенту 82 000 евро наличными

Многие считают, что деньги, хранящиеся в банке, можно получить наличными в любой момент — ведь это собственность человека. Однако это не так. Оказывается, в некоторых случаях банк может отказать клиенту в выдаче наличных. По мнению самих банкиров, у этого есть веские причины, пишет NRA.lv .

Банк Литвы недавно провёл расследование спора между банком SEB и клиентом (чья личность не раскрывается), возникшего после отказа банка выдать 82 тысячи евро наличными. Хотя деньги находились на личном счёте, банк утверждал, что не обязан выдавать их наличными, сообщает литовский телеканал TV3.

Ещё в 2024 году было публично объявлено, что в отношении этого клиента были введены санкции за участие в незаконной торговле наркотиками. Учитывая эту информацию, банк в одностороннем порядке прекратил все договорные отношения с клиентом и закрыл его счёт. Однако спор возник не из-за закрытия счёта, а из-за оставшихся на нём 82 тысяч евро. Клиент потребовал выдать ему эту сумму наличными. Банк отказал и предложил перевести средства на счёт в другой финансовой организации или на счёт, указанный от имени третьего лица. Клиент с этим не согласился, так как заявил, что не может указать другой счёт, и потребовал исключительно наличную выплату. По его мнению, банк необоснованно отказывается выдавать деньги, хотя такая услуга, по его словам, предоставляется всем. Мужчина утверждает, что деньги принадлежат ему, они не арестованы и не заморожены, поэтому банк обязан выдать их в желаемой форме.

Банк Литвы подчеркнул, что для решения ситуации необходимо проанализировать договор между банком и клиентом и его условия. «Чтобы разрешить спор между заявителем и банком, по мнению Банка Литвы, необходимо установить, обязан ли банк при расторжении деловых отношений с клиентом выдать средства со счёта наличными», – отметили в Банке Литвы.

Выдача наличных — возможность, но не обязанность

Банк Литвы указал, что при расторжении договора банковского счёта оставшиеся средства можно вернуть несколькими способами: выдать наличными или перевести на другой указанный счёт. Однако при рассмотрении спора Банк Литвы пришёл к выводу, что выдача наличных в этом случае не является обязательной. Хотя законы не запрещают такую операцию, они и не обязывают банк производить выплаты именно наличными. Более того, между банком и клиентом якобы был заключён договор, в котором прямо указано, что при закрытии счёта деньги будут переведены на другой счёт, а не выданы наличными.

«Как видно из условий заключённого сторонами договора, стороны чётко договорились о методе возврата средств — переводом на другой счёт, через который клиенту после расторжения договора и закрытия счёта будут возвращены деньги», – пояснил Банк Литвы. Поэтому, основываясь на действующем законодательстве, Банк Литвы отклонил требование клиента выдать средства наличными как необоснованное.

Деньги останутся в банке до указания другого счёта

Банк Литвы согласился с банком, что клиент не имеет права требовать средства наличными, поэтому отказ в их выдаче не противоречит ни закону, ни условиям договора. Таким образом, у клиента остаётся только одна возможность — указать другой счёт, на который можно перевести его 82 тысячи евро. В противном случае деньги останутся в банке.

Важно отметить, что решение Банка Литвы носит рекомендательный характер, и как банк, так и клиент имеют право обратиться в суд. В случае судебного разбирательства законность действий банка будет пересмотрена. В комментарии для портала tv3.lt банк подчеркнул, что не удовлетворил просьбу клиента, потому что с конца 2019 года больше не предоставляет услуги выдачи наличных клиентам, с которыми прекращены все деловые отношения.

«SEB банк уже шесть лет не проводит операции с наличными в своих филиалах. Все операции с наличными (выдача или внесение средств на счёт) клиенты могут выполнять самостоятельно в зонах самообслуживания банка, где установлены банкоматы, и которые, как правило, работают круглосуточно», — сообщили в банке.

Банк пояснил, что такое решение связано с изменениями в поведении клиентов. «Жителям удобно решать финансовые вопросы в цифровой форме — через интернет-банк или мобильное приложение. Люди всё чаще используют цифровые решения для оплаты товаров и услуг онлайн, а также банкоматы для получения наличных», – отметили в банке.

Там также указали, что в данном случае заявитель может вернуть средства, переведя их на другой счёт, не подпадающий под санкции, в том числе американские. «Оказывая банковские услуги клиентам, между банком и клиентом заключается Общий договор, в котором предусмотрено, что после его расторжения и закрытия счёта остаток средств переводится на указанный клиентом счёт (например, в другом банке). Ни специальное, ни общее законодательство Литвы не обязывает банк выдавать средства наличными после расторжения договора банковского счёта», — пояснили в банке.

Сколько стоила бы выдача такой суммы через банкомат?

Хотя законы не обязывают банк выдавать деньги наличными, теоретически такая возможность остаётся — если счёт активен, клиент может снять деньги в банкомате.

Однако эта услуга платная — сколько бы она стоила? Снятие наличных в банкоматах SEB или других банков в Литве и за рубежом обходится клиентам в 2% от суммы, но не менее одного евро, если у клиента нет специального пакета услуг. Это означает, что при снятии 82 тысяч евро комиссия составила бы 1640 евро. Однако в данном случае клиент не может этого сделать, поскольку его счёт закрыт.

В Латвии наличные из банка получить можно. Но за это нужно платить

В Латвии нет аналогичных прецедентов споров между клиентами и коммерческими банками, за которыми последовало бы решение Банка Латвии или судебный процесс. Поэтому существует возможность получить наличные, включая крупные суммы.

«Наши клиенты могут снимать средства со счёта наличными без ограничения по сумме. Соответственно, для повседневных и личных нужд наших клиентов доступны и более крупные наличные выплаты. Учитывая обязанность банка знать своих клиентов, при крупных или нетипичных операциях банк может запросить дополнительную информацию о целях использования средств. Поскольку банк специализируется на обслуживании крупных компаний и состоятельных частных лиц, мы всегда стремимся найти наиболее подходящее решение — будь то выдача наличных, перевод или иная возможность», — пояснил руководитель Управления обслуживания клиентов Rietumu banka Янис Пликшс.

Такой же порядок действует и в других латвийских банках, как выяснил портал nra.lv, связавшись с их консультантами.

Консультант банка «Citadele» Катрина отметила, что в последнее время распространяется ошибочная информация о том, что можно снять не более 750 евро.

«Это неправда, — подчеркнула она. - Клиенты могут как снять деньги в кассе, так и перевести их на другой счёт. Для получения наличных необходимо записаться, банк обязан идентифицировать клиента. Клиент может получить наличные, оплатив услугу в соответствии с тарифами банка. Банк не делит клиентов на “хороших” и “плохих” — для всех установлены одинаковые тарифы».

Похожий порядок действует и в латвийском SEB банке. Необходимо предварительно записаться, связавшись с банком, и уточнить, какие документы потребуются, если они необходимы. За выдачу наличных необходимо уплатить государственную пошлину в размере 15 евро. Также банк взимает 1,5% от суммы. То есть при снятии 82 тысяч евро клиенту придётся заплатить банку 1230 евро.