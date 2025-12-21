Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Прогноз Банка Эстонии: оживление экономики наступит ценой крупного государственного долга 1 489

Бизнес
Дата публикации: 21.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В таком скромном учреждении находится главная финансовая структура Таллина.

В таком скромном учреждении находится главная финансовая структура Таллина.

Заёмные средства дадут в 2026 году сильный импульс, полагают эксперты.

Согласно свежему экономическому прогнозу Банка Эстонии, экономика страны вырастет в этом году на 0,7%, а в следующем – на 3,6%. На фоне геополитических факторов ситуацию омрачает рекордный дефицит бюджета сектора государственного управления.

Собственные условия для роста экономики будут постепенно улучшаться до 2027 года, когда правительственный финансовый стимул начнёт сходить на нет. К тому времени внешние рынки будут в лучшем состоянии по сравнению с нынешним, а эстонские предприятия успеют лучше адаптироваться к новой конкурентной среде, сообщает Банк Эстонии.

Рост цен в Эстонии в этом году останется высоким из-за увеличения производственных затрат и повышения налогов, достигнув 5,3%. В следующем году инфляция снизится примерно до 2% и останется на этом уровне и в 2027 году.

Экономика Эстонии с прошлого года оживилась, хотя в статистике экономического роста это пока не отражается. Так, развитие экспорта, промышленности и розничной торговли, а также оживление кредитного рынка указывают на то, что с середины прошлого года в ряде отраслей дела пошли лучше. Летние торговые соглашения снизили неопределённость, вызванную тарифной политикой США, что оказало положительное влияние на экономику Эстонии.

Дополнительно росту способствовали снижение процентных ставок и падение цен на нефть и другие сырьевые товары. Ожидаемый рост экономики в текущем году составит 0,6%, что ниже июньского прогноза в 1,5%. Основная причина пересмотра прогноза в сторону понижения — корректировка Департаментом статистики данных ВВП за 2024 год, то есть базы для роста. Оценка Банка Эстонии относительно способности экономики оживляться в течение этого года осталась неизменной.

Заёмные средства, направляемые правительством в экономику, дадут в 2026 году сильный импульс её развитию. Прогноз Центробанка на следующий год основан на утверждённых налоговых изменениях и принятых планах расходов, среди которых наиболее важные — увеличение оборонных расходов до 5% от объёма экономики, единообразное применение необлагаемого налогом дохода и отмена подоходного налога с первого евро.

При этих предпосылках дефицит бюджета государственного сектора в следующем году вырастет до 3,8% ВВП, что означает по сравнению с текущим годом дополнительный заёмный влив в экономику примерно на 1,1 млрд евро (2,5% ВВП). После подготовки прогноза Банк Эстонии правительство объявило о планах отказаться от ранее намеченного повышения подоходного налога и установило целью уровень дефицита в 4,5%, что является максимально допустимым пределом по временной оговорке Европейской комиссии.

×
Читайте нас также:
#Эстония #налоги #финансы #инфляция #прогноз #экспорт #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Изображение к статье: Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу
Изображение к статье: Девушка за компьютером на производстве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео