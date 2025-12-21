Согласно свежему экономическому прогнозу Банка Эстонии, экономика страны вырастет в этом году на 0,7%, а в следующем – на 3,6%. На фоне геополитических факторов ситуацию омрачает рекордный дефицит бюджета сектора государственного управления.

Собственные условия для роста экономики будут постепенно улучшаться до 2027 года, когда правительственный финансовый стимул начнёт сходить на нет. К тому времени внешние рынки будут в лучшем состоянии по сравнению с нынешним, а эстонские предприятия успеют лучше адаптироваться к новой конкурентной среде, сообщает Банк Эстонии.

Рост цен в Эстонии в этом году останется высоким из-за увеличения производственных затрат и повышения налогов, достигнув 5,3%. В следующем году инфляция снизится примерно до 2% и останется на этом уровне и в 2027 году.

Экономика Эстонии с прошлого года оживилась, хотя в статистике экономического роста это пока не отражается. Так, развитие экспорта, промышленности и розничной торговли, а также оживление кредитного рынка указывают на то, что с середины прошлого года в ряде отраслей дела пошли лучше. Летние торговые соглашения снизили неопределённость, вызванную тарифной политикой США, что оказало положительное влияние на экономику Эстонии.

Дополнительно росту способствовали снижение процентных ставок и падение цен на нефть и другие сырьевые товары. Ожидаемый рост экономики в текущем году составит 0,6%, что ниже июньского прогноза в 1,5%. Основная причина пересмотра прогноза в сторону понижения — корректировка Департаментом статистики данных ВВП за 2024 год, то есть базы для роста. Оценка Банка Эстонии относительно способности экономики оживляться в течение этого года осталась неизменной.

Заёмные средства, направляемые правительством в экономику, дадут в 2026 году сильный импульс её развитию. Прогноз Центробанка на следующий год основан на утверждённых налоговых изменениях и принятых планах расходов, среди которых наиболее важные — увеличение оборонных расходов до 5% от объёма экономики, единообразное применение необлагаемого налогом дохода и отмена подоходного налога с первого евро.

При этих предпосылках дефицит бюджета государственного сектора в следующем году вырастет до 3,8% ВВП, что означает по сравнению с текущим годом дополнительный заёмный влив в экономику примерно на 1,1 млрд евро (2,5% ВВП). После подготовки прогноза Банк Эстонии правительство объявило о планах отказаться от ранее намеченного повышения подоходного налога и установило целью уровень дефицита в 4,5%, что является максимально допустимым пределом по временной оговорке Европейской комиссии.