Германия в 2026 году вынуждена занять пол-триллиона евро 2 17601

Бизнес
Дата публикации: 21.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Главная страна еврозоны просит о вспоможении.

Главная страна еврозоны просит о вспоможении.

Канцлер Мерц обещает рост экономики после стагнации.

Правительство Германии намерено выпустить в 2026 году долговые обязательства на сумму около 512 миллиардов евро, сообщило в четверг Федеральное финансовое агентство.

Крупнейшая экономика еврозоны планирует привлечь 318 миллиардов евро на рынке капитала и еще 176 миллиардов евро на денежном рынке, причем оба показателя будут получены посредством аукционов.

Берлин также планирует выпустить в общей сложности четыре синдицированных облигации и «зеленые» облигации на сумму от 16 до 19 миллиардов евро. Подтверждение плана выпуска на второй квартал 2026 года будет опубликовано в марте.

Для сравнения, Франция планирует занять на финансовых рынках 310 миллиардов евро в 2026 году, что является рекордной суммой, согласно программе, опубликованной Французским казначейским агентством (AFT), которое управляет государственным долгом. Государственный долг Франции составляет 114% ВВП , по сравнению с 63% в Германии.

Под руководством Фридриха Мерца немецкие парламентарии утвердили бюджет, который предусматривал значительные заимствования для оживления экономики страны, модернизации инфраструктуры и финансирования военных расходов.

Жесткие правила, закрепленные в конституции и ограничивающие заимствования, были смягчены, чтобы обеспечить более строгий контроль над государственными расходами. Правительство Германии также запустит «Фонд для Германии» для привлечения частных инвестиций в размере до 130 миллиардов евро.

После года стагнации в 2025 году ожидается, что в 2026 году в стране произойдет ускорение роста. По данным немецкого экономического института, в следующем году он должен достичь 0,9%, в частности, благодаря введению двух с половиной дополнительных рабочих дней по сравнению с 2025 годом.

