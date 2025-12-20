Цены на продукты в магазинах растут быстрее, чем грибы после дождя. Некоторые категории продуктов уже кажутся доступными только по праздникам — ещё несколько лет назад такой проблемы у нас не было, пишет LA.LV. И дело не только в инфляции или войне — причина в другом: почему то, что в других странах стоит приемлемо, в Латвии оказывается вдвое дороже?

"На цены продуктов влияет инфляция — и наоборот, — нельзя забывать и о ценах на газ, электроэнергию, росте зарплат, но важно, чтобы итоговая цена формировалась максимально честно. Понятно, что в этой цепочке должны зарабатывать и фермер, и переработчик, и ритейлер, но при этом еда должна быть доступна для населения", — заявил в передаче TV24 «Персона дня» Мартиньш Тронс, член правления ассоциации «Крестьянский сейм» и эксперт по аграрной политике.

"Мы видим всё больше возмущения в соцсетях — люди не понимают, почему цены на продукты продолжают расти, - продолжил он. - Также многие сравнивают цены в магазинах других стран — почему там дешевле? И причина не всегда в разнице ставки НДС. Там выше конкуренция — а значит, и цены для потребителя дружелюбнее".

Назвал он и главную проблему: "Главная проблема Латвии в том, что у нас есть три доминирующие торговые сети, которые между собой недостаточно конкурируют, и это приводит к злоупотреблению рыночной ситуацией: наценки выше, чем должны быть!".

