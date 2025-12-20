Администратор ликвидируемого банка «Latvijas krājbanka» в ноябре этого года вернул активы на сумму 679 евро, свидетельствует опубликованный в официальном издании Latvijas Vēstnesis отчёт, пишет LETA.

Вся возвращённая сумма в ноябре поступила от ранее выданных кредитов.

Таким образом, за 11 месяцев этого года администратор «Latvijas krājbanka» суммарно вернул активы на сумму 7392 евро.

В то же время расходы на процесс неплатёжеспособности банка в ноябре 2025 года составили 16 355 евро. Из них: – 12 862 евро — на содержание имущества кредитного учреждения и необходимых помещений в период неплатёжеспособности, – 3459 евро — на выплату заработной платы сотрудникам и выходных пособий, – 34 евро — на вознаграждение администратора и его помощника.

Итого за 11 месяцев этого года расходы на процесс неплатёжеспособности составили 146 362 евро.

На конец ноября этого года задолженность «Latvijas krājbanka» перед Фондом гарантирования вкладов составляла 164,426 миллиона евро — столько же, сколько и на конец 2024 года. Другие заявленные требования кредиторов составили 264,182 миллиона евро.

Требования «Latvijas krājbanka» по счетам до востребования к другим кредитным учреждениям на конец ноября составили 2,409 миллиона евро. Стоимость движимого и недвижимого имущества, предназначенного для продажи, оценивалась в 1360 евро.

Активы банка на конец ноября 2025 года составили 2,473 миллиона евро, тогда как на конец 2024 года — 4,646 миллиона евро.

Собственный капитал банка на конец ноября 2025 года был отрицательным — минус 461,567 миллиона евро.

Как уже сообщало агентство LETA, Рижский окружной суд признал «Latvijas krājbanka» неплатёжеспособным 23 декабря 2011 года, а 8 мая 2012 года удовлетворил заявление администратора банка — аудиторской компании KPMG Baltics — о начале процедуры банкротства.

Совет Комиссии по финансовым и капитальным рынкам (КФКР), которая с 2023 года включена в состав Банка Латвии, 21 ноября 2011 года принял решение приостановить предоставление всех финансовых услуг банком. Это решение было основано на выявленной недостаче средств. Лицензия кредитного учреждения у «Latvijas krājbanka» была аннулирована КФКР 10 мая 2012 года.