Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Администратор Latvijas krājbanka в ноябре вернул 679 евро, а потратил 16 355 евро 2 3254

Бизнес
Дата публикации: 20.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Администратор Latvijas krājbanka в ноябре вернул 679 евро, а потратил 16 355 евро
ФОТО: LETA

Администратор ликвидируемого банка «Latvijas krājbanka» в ноябре этого года вернул активы на сумму 679 евро, свидетельствует опубликованный в официальном издании Latvijas Vēstnesis отчёт, пишет LETA.

Вся возвращённая сумма в ноябре поступила от ранее выданных кредитов.

Таким образом, за 11 месяцев этого года администратор «Latvijas krājbanka» суммарно вернул активы на сумму 7392 евро.

В то же время расходы на процесс неплатёжеспособности банка в ноябре 2025 года составили 16 355 евро. Из них: – 12 862 евро — на содержание имущества кредитного учреждения и необходимых помещений в период неплатёжеспособности, – 3459 евро — на выплату заработной платы сотрудникам и выходных пособий, – 34 евро — на вознаграждение администратора и его помощника.

Итого за 11 месяцев этого года расходы на процесс неплатёжеспособности составили 146 362 евро.

На конец ноября этого года задолженность «Latvijas krājbanka» перед Фондом гарантирования вкладов составляла 164,426 миллиона евро — столько же, сколько и на конец 2024 года. Другие заявленные требования кредиторов составили 264,182 миллиона евро.

Требования «Latvijas krājbanka» по счетам до востребования к другим кредитным учреждениям на конец ноября составили 2,409 миллиона евро. Стоимость движимого и недвижимого имущества, предназначенного для продажи, оценивалась в 1360 евро.

Активы банка на конец ноября 2025 года составили 2,473 миллиона евро, тогда как на конец 2024 года — 4,646 миллиона евро.

Собственный капитал банка на конец ноября 2025 года был отрицательным — минус 461,567 миллиона евро.

Как уже сообщало агентство LETA, Рижский окружной суд признал «Latvijas krājbanka» неплатёжеспособным 23 декабря 2011 года, а 8 мая 2012 года удовлетворил заявление администратора банка — аудиторской компании KPMG Baltics — о начале процедуры банкротства.

Совет Комиссии по финансовым и капитальным рынкам (КФКР), которая с 2023 года включена в состав Банка Латвии, 21 ноября 2011 года принял решение приостановить предоставление всех финансовых услуг банком. Это решение было основано на выявленной недостаче средств. Лицензия кредитного учреждения у «Latvijas krājbanka» была аннулирована КФКР 10 мая 2012 года.

×
Читайте нас также:
#финансы #банкротство #долги #расходы
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
10
1
0
0
1
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Изображение к статье: Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу
Изображение к статье: Девушка за компьютером на производстве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео