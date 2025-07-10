Премьер Латвии рекомендовала зарубежным латышам зеленый коридор военной индустрии

В Латвии создан зеленый коридор для крупных инвестиций и военной индустрии, и уже сейчас латвийские дроны, квантовые датчики, искусственный интеллект и решения 5G тестируются в реальных условиях - в Селии, Адажи и Украине, заявила сегодня в обращении к участникам Всемирного латышского экономического и инновационного форума премьер-министр Эвика Силиня.

В Государственной канцелярии сообщили, что Силиня сегодня приняла участие в девятом Всемирном латышском экономическом и инновационном форуме, который служит важным местом встречи для предпринимателей латышской диаспоры.

Обращаясь к собравшимся, премьер подчеркнула достижения Латвии в области цифрового развития, а также работу в сфере искусственного интеллекта, сокращения бюрократии и привлечения инвестиций.

"Мы создали зеленый коридор для крупных инвестиций и военной индустрии. Для меня это важно. Потому что я верю в Латвию и ее потенциал", - заявила Силиня.

Премьер-министр особо подчеркнула важность вклада латышей диаспоры - их контактов, опыта и поддержки в международной среде.

Силиня также выразила удовлетворение в связи с тем, что встреча латышских предпринимателей со всего мира состоялась в Риге в то время, когда в столице царит патриотическая и позитивная энергия на Празднике песни и танца школьников.

Как сообщалось, сегодня в Латвийской национальной библиотеке проходит Всемирный латышский экономический и инновационный форум, который проводит Всемирное объединение свободных латышей в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и Латвийским агентством инвестиций и развития.