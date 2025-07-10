Baltijas balss logotype

Премьер Латвии рекомендовала зарубежным латышам зеленый коридор военной индустрии 3 3003

Бизнес
Дата публикации: 10.07.2025
LETA
Премьер Латвии рекомендовала зарубежным латышам зеленый коридор военной индустрии
ФОТО: Thought Co

В Латвии создан зеленый коридор для крупных инвестиций и военной индустрии, и уже сейчас латвийские дроны, квантовые датчики, искусственный интеллект и решения 5G тестируются в реальных условиях - в Селии, Адажи и Украине, заявила сегодня в обращении к участникам Всемирного латышского экономического и инновационного форума премьер-министр Эвика Силиня.

В Государственной канцелярии сообщили, что Силиня сегодня приняла участие в девятом Всемирном латышском экономическом и инновационном форуме, который служит важным местом встречи для предпринимателей латышской диаспоры.

Обращаясь к собравшимся, премьер подчеркнула достижения Латвии в области цифрового развития, а также работу в сфере искусственного интеллекта, сокращения бюрократии и привлечения инвестиций.

"Мы создали зеленый коридор для крупных инвестиций и военной индустрии. Для меня это важно. Потому что я верю в Латвию и ее потенциал", - заявила Силиня.

Премьер-министр особо подчеркнула важность вклада латышей диаспоры - их контактов, опыта и поддержки в международной среде.

Силиня также выразила удовлетворение в связи с тем, что встреча латышских предпринимателей со всего мира состоялась в Риге в то время, когда в столице царит патриотическая и позитивная энергия на Празднике песни и танца школьников.

Как сообщалось, сегодня в Латвийской национальной библиотеке проходит Всемирный латышский экономический и инновационный форум, который проводит Всемирное объединение свободных латышей в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и Латвийским агентством инвестиций и развития.

(3)
  • N
    NB!
    11-го июля

    "Премьер-министр особо подчеркнула важность вклада латышей диаспоры" Хорошо помню, как 35 лет тому назад мои друзья из НФЛ утверждали, что вот восстановим республику, понаедут западные латыши с большущими деньжищами и тогда заживём на славу. Тогда верилось с трудом, как впрочем и теперь.

    9
    0
  • A
    Aleks
    10-го июля

    Выкладывайте ваши денежки в Латвию,на которую завтра нападет Россия😂😂😂 Зачем вкладывать деньги в убыточное ,дотационные предприятие -Латвия,которое в любой момент изменения геополитической ситуации может стать банкротом и забранным за долги? А хозяева скажут -Извините,ищите Силиню где то на просторах Земли после парочки пластических операций...

    50
    8
  • Е
    Ехидный
    10-го июля

    они конечно патриоты , но не идиоты !!! вкладывать деньги , чтобы купить себе геморой от налоговой ,СГД и прочих дармоедов проверяющих желающих,я так думаю, найдется не много !!!

    53
    8
