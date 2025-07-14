Россия национализировала активы производителя консервов "Главпродукт", ранее принадлежавшего американской Universal Beverage Company, сообщили в суде.

В состав "Главпродукта" входят 32 компании в Москве, Калининградской, Московской и Орловской областях, которые поставляют продовольствие на внутренний рынок РФ, уточнило агентство ТАСС. Смирнов в 2009 году перерегистрировал компанию на американские Universal Company 2000 и Universal Beverage Company.

Как напоминала газета "Ведомости", Леонид Смирнов в 1970-х годах уехал из СССР в США, получил там американское гражданство. В 1995 году он вернулся в Россию, а спустя четыре года через свою компанию Universal Beverage Company, зарегистрированную в штате Огайо, основал холдинг "Главпродукт".

В 2007 году МВД РФ возбудило против руководителей "Главпродукта" уголовное дело, обвинив их в уклонении от уплаты налогов. После обысков Смирнов уехал в Германию. Позднее предприниматель был обвинен в выводе почти 1,4 миллиардов рублей на счета в банке JPMorgan Chase. В октябре 2024 года указом президента РФ Владимира Путина ряд компаний "Главпродукт" были переведены под временное управление Росимущества.