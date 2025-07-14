Для упоковки тунца в собственном соку инвестиции США не являются критически важными.
Господин Смирнов забыл, что историческая родина подает блюдо мести холодным.
Россия национализировала активы производителя консервов "Главпродукт", ранее принадлежавшего американской Universal Beverage Company, сообщили в суде.
В состав "Главпродукта" входят 32 компании в Москве, Калининградской, Московской и Орловской областях, которые поставляют продовольствие на внутренний рынок РФ, уточнило агентство ТАСС. Смирнов в 2009 году перерегистрировал компанию на американские Universal Company 2000 и Universal Beverage Company.
Как напоминала газета "Ведомости", Леонид Смирнов в 1970-х годах уехал из СССР в США, получил там американское гражданство. В 1995 году он вернулся в Россию, а спустя четыре года через свою компанию Universal Beverage Company, зарегистрированную в штате Огайо, основал холдинг "Главпродукт".
В 2007 году МВД РФ возбудило против руководителей "Главпродукта" уголовное дело, обвинив их в уклонении от уплаты налогов. После обысков Смирнов уехал в Германию. Позднее предприниматель был обвинен в выводе почти 1,4 миллиардов рублей на счета в банке JPMorgan Chase. В октябре 2024 года указом президента РФ Владимира Путина ряд компаний "Главпродукт" были переведены под временное управление Росимущества.
