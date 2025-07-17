Назван главный европейский поставщик пива в Россию

По итогам мая 2025 года Германия вновь оказалась главным поставщиком пива в Россию среди всех европейских стран. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

За отчетный период экспортеры из европейской страны отправили на российской рынок пиво на общую сумму в 1,6 миллиона евро. Это позволило ФРГ обойти прежнего лидера — Чехию, которая в последний весенний месяц экспортировала хмельной напиток в РФ на 1,5 миллиона.

Германия оставалась лидером среди стран Евросоюза (ЕС) по объемам поставок пива в Россию на протяжении последних нескольких лет. Однако в феврале 2025-го ФРГ сместила с первого места Чехия. Однако ближе к концу весны поставки алкоголя в РФ из этой европейской страны начали заметно падать. В результате по итогам мая экспорт из Чехии просел на 28 процентов.

Среди крупных экспортеров пива в ЕС отгрузки в Россию за это время заметно нарастили Литва и Польша. Поставки из первой страны выросли на 15 процентов в денежном выражении, до 1,33 миллиона евро, а из второй — в полтора раза, до 841,5 тысячи евро. Остальные же, напротив, резко сократили отгрузки. Так, экспорт из Латвии в РФ просел на 8 процентов, до 842,2 тысячи евро, из Бельгии — на 23 процента, до 688,5 тысячи. В целом же за май доходы ЕС от продажи пива в Россию сократились почти на 4 процента и составили 7,6 миллиона евро.

Главным иностранным поставщиком пива на российский рынок по итогам первых трех месяцев 2025 года оказался Китай.