Российская экономика резко тормозит, показал мониторинг более 10 тыс. предприятий, проводимый Центробанком. Рассчитываемый на его основе индикатор бизнес-климата (ИБК) составил 1,5 пункта после 3 пунктов месяцем ранее – минимальное значение с октября 2022 г.

Это все еще рост, просто более медленный, успокаивает ЦБ (ИБК больше ноля означает рост экономической активности, меньше – спад). Однако бизнес чувствует себя все хуже, причем по всем параметрам: снизились оценки текущей ситуации и перспектив, выпуска и спроса, причем в подавляющем большинстве отраслей. Оценки текущей ситуации в минусе с октября 2024 г., а сейчас рухнули до минимума с ноября 2022 г. Тогда последний раз хуже, чем сейчас были оценки производства и спроса. Индекс вытягивают в плюс ожидания: российские бизнесмены традиционно верят в лучшее. Но и эти надежды тают: ожидания падают третий месяц и достигли минимума с октября 2022 г.

Текущие оценки бизнес-климата уменьшились практически во всех отраслях, кроме сельского хозяйства и водоснабжения, особенно заметно – в торговле (хуже всех чувствуют себя автодилеры), ожидания также стали более умеренными в большинстве видов экономической деятельности, перечисляет ЦБ. В большинстве отраслей снизились оценки выпуска, ожидания по спросу, а вслед за ними и по производству, продолжает регулятор.

Сильнее всего снизилась деловая активность у малого и среднего бизнеса. Значимую часть ухудшения обеспечили услуги, отмечает экономист Егор Сусин. У крупного оценки немного улучшились. Главное, на что жалуется бизнес – рост издержек, дефицит кадров и недостаток средств для финансирования оборотного капитала – его компании называют все чаще среди сложностей, ограничивающих текущую деятельность.

Опрос фиксирует дальнейшее охлаждение деловой активности по выпуску и спросу, в промышленности нарастают риски рецессии, резюмирует экономист Дмитрий Полевой. Местами спад уже начался.

«Деловая и инвестиционная активность в макрорегионе снижаются», – констатирует Уральское ГУ ЦБ, связывая это во многом с уменьшением спроса на продукцию обрабатывающих отраслей, в том числе со стороны нефтегазового сектора и строительства. В Сибири «выпуск снизился в большинстве отраслей промышленности, в наибольшей степени в добыче угля, цветной металлургии, производстве химии из-за уменьшения экспорта», при этом их доля в структуре сибирской промышленности значительно выше, чем в целом по стране. Более высокий, чем в среднем по стране рост инвестиций, обманчив: он связан с «продолжением реализации ряда крупных проектов ведущими компаниями макрорегиона». Об этом предупреждал предправления Сбербанка Герман Греф: крупнейший банк страны за полгода не профинансировал ни одного нового инвестиционного проекта – «только дофинансируем старые».

Инвестиционная активность во II квартале была на минимуме с июля-октября 2022 г.

Снизилась и загрузка производственных мощностей. В начале года она была на уровне второй половины 2022 г., а теперь вернулась в начало 2021 г., когда экономика восстанавливалась после ковида. Во II квартале этого года мощности были загружены на 78,6%. Последний раз меньше было в I квартале 2021 г. (77,9%), в следующем уже было больше, чем сейчас (79,2%). Эксперты близкого к властям аналитического центра ЦМАКП видят в этом и плюсы: возрос запас недоиспользуемых мощностей, их дефицит будет меньше сдерживать рост.

Причиной ухудшения настроений может быть переоценка компаниями сигналов о начале рецессии (в сочетании с запретительными процентными ставками и ожиданиями секвестра бюджетных расходов), полагают эксперты ЦМАКП (они пишут про другой опрос бизнеса, который проводит S&P Global). Если ситуацию не удастся переломить, это восприятие «зафиксируется» в инвестиционной активности и бизнес-деятельности, и оценка может стать самореализующейся, предупреждают они.