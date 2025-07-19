У многих россиян теперь желание – вернуть долги.
Крупнейший банк страны за полгода не профинансировал ни одного нового инвестиционного проекта.
Российская экономика резко тормозит, показал мониторинг более 10 тыс. предприятий, проводимый Центробанком. Рассчитываемый на его основе индикатор бизнес-климата (ИБК) составил 1,5 пункта после 3 пунктов месяцем ранее – минимальное значение с октября 2022 г.
Это все еще рост, просто более медленный, успокаивает ЦБ (ИБК больше ноля означает рост экономической активности, меньше – спад). Однако бизнес чувствует себя все хуже, причем по всем параметрам: снизились оценки текущей ситуации и перспектив, выпуска и спроса, причем в подавляющем большинстве отраслей. Оценки текущей ситуации в минусе с октября 2024 г., а сейчас рухнули до минимума с ноября 2022 г. Тогда последний раз хуже, чем сейчас были оценки производства и спроса. Индекс вытягивают в плюс ожидания: российские бизнесмены традиционно верят в лучшее. Но и эти надежды тают: ожидания падают третий месяц и достигли минимума с октября 2022 г.
Текущие оценки бизнес-климата уменьшились практически во всех отраслях, кроме сельского хозяйства и водоснабжения, особенно заметно – в торговле (хуже всех чувствуют себя автодилеры), ожидания также стали более умеренными в большинстве видов экономической деятельности, перечисляет ЦБ. В большинстве отраслей снизились оценки выпуска, ожидания по спросу, а вслед за ними и по производству, продолжает регулятор.
Сильнее всего снизилась деловая активность у малого и среднего бизнеса. Значимую часть ухудшения обеспечили услуги, отмечает экономист Егор Сусин. У крупного оценки немного улучшились. Главное, на что жалуется бизнес – рост издержек, дефицит кадров и недостаток средств для финансирования оборотного капитала – его компании называют все чаще среди сложностей, ограничивающих текущую деятельность.
Опрос фиксирует дальнейшее охлаждение деловой активности по выпуску и спросу, в промышленности нарастают риски рецессии, резюмирует экономист Дмитрий Полевой. Местами спад уже начался.
«Деловая и инвестиционная активность в макрорегионе снижаются», – констатирует Уральское ГУ ЦБ, связывая это во многом с уменьшением спроса на продукцию обрабатывающих отраслей, в том числе со стороны нефтегазового сектора и строительства. В Сибири «выпуск снизился в большинстве отраслей промышленности, в наибольшей степени в добыче угля, цветной металлургии, производстве химии из-за уменьшения экспорта», при этом их доля в структуре сибирской промышленности значительно выше, чем в целом по стране. Более высокий, чем в среднем по стране рост инвестиций, обманчив: он связан с «продолжением реализации ряда крупных проектов ведущими компаниями макрорегиона». Об этом предупреждал предправления Сбербанка Герман Греф: крупнейший банк страны за полгода не профинансировал ни одного нового инвестиционного проекта – «только дофинансируем старые».
Инвестиционная активность во II квартале была на минимуме с июля-октября 2022 г.
Снизилась и загрузка производственных мощностей. В начале года она была на уровне второй половины 2022 г., а теперь вернулась в начало 2021 г., когда экономика восстанавливалась после ковида. Во II квартале этого года мощности были загружены на 78,6%. Последний раз меньше было в I квартале 2021 г. (77,9%), в следующем уже было больше, чем сейчас (79,2%). Эксперты близкого к властям аналитического центра ЦМАКП видят в этом и плюсы: возрос запас недоиспользуемых мощностей, их дефицит будет меньше сдерживать рост.
Причиной ухудшения настроений может быть переоценка компаниями сигналов о начале рецессии (в сочетании с запретительными процентными ставками и ожиданиями секвестра бюджетных расходов), полагают эксперты ЦМАКП (они пишут про другой опрос бизнеса, который проводит S&P Global). Если ситуацию не удастся переломить, это восприятие «зафиксируется» в инвестиционной активности и бизнес-деятельности, и оценка может стать самореализующейся, предупреждают они.
