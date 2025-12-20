Став миллионером, 50% жителей вложили бы полученные средства в недвижимость, а 25% потратили бы деньги на улучшение или ремонт уже имеющегося жилья, свидетельствует опрос, проведённый банком Citadele в ноябре этого года, пишет ЛЕТА.

Вторым по популярности выбором среди тех, кто оказался бы в статусе миллионера, стало бы путешествие по миру — этот вариант выбрали бы 36% респондентов. Чаще всего так отвечали женщины и опрошенные в возрасте от 50 до 59 лет.

Каждый третий (32%) направил бы деньги в так называемую «финансовую подушку» — накопления на случай непредвиденных ситуаций, обеспечивающих базовые потребности. Это был третий по частоте выбор среди респондентов. Организаторы опроса отмечают, что это указывает на тревожную тенденцию — у значительной части населения такие сбережения отсутствуют вовсе.

Четверть опрошенных (24%) создали бы долгосрочные накопления для детей — особенно популярным этот вариант оказался среди жителей Курземе и Латгале. 14% предпочли бы жить так же, как и прежде, но с большими накоплениями. Чаще всего сохранить прежний образ жизни выбрали безработные, находящиеся в поиске работы, а также родители в отпуске по уходу за ребёнком. Также 24% потратили бы деньги на погашение существующих долгов.

Часть респондентов вложила бы полученные средства в деятельность с потенциальной возможностью сохранить или приумножить капитал. Почти каждый пятый инвестировал бы в акции или инвестиционные фонды, 13% выбрали бы надёжный накопительный продукт с гарантированной доходностью. 10% стали бы копить на пенсию, в том числе через третий пенсионный уровень.

15% использовали бы деньги для создания нового бизнеса — чаще так отвечали мужчины и опрошенные до 50 лет. 12% инвестировали бы в собственное развитие, получив образование или новую профессиональную квалификацию. Чаще всего за академический рост выступали женщины и люди с уже имеющимся высшим образованием.

Филантропические цели для распределения миллиона выбрали 18% участников опроса — они пожертвовали бы часть средств. 4% поддержали бы какой-либо культурный, образовательный или спортивный проект, а создание собственного благотворительного фонда или стипендиальной программы выбрали бы лишь 2% респондентов — это был наименее популярный вариант ответа.

Опрос жителей был проведён банком совместно с исследовательским агентством Norstat в ноябре, в онлайн-формате, и охватил более 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.