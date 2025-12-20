Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Жители Латвии рассказали, как распорядились бы деньгами, став миллионером 1 3157

Бизнес
Дата публикации: 20.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Жители Латвии рассказали, как распорядились бы деньгами, став миллионером

Став миллионером, 50% жителей вложили бы полученные средства в недвижимость, а 25% потратили бы деньги на улучшение или ремонт уже имеющегося жилья, свидетельствует опрос, проведённый банком Citadele в ноябре этого года, пишет ЛЕТА.

Вторым по популярности выбором среди тех, кто оказался бы в статусе миллионера, стало бы путешествие по миру — этот вариант выбрали бы 36% респондентов. Чаще всего так отвечали женщины и опрошенные в возрасте от 50 до 59 лет.

Каждый третий (32%) направил бы деньги в так называемую «финансовую подушку» — накопления на случай непредвиденных ситуаций, обеспечивающих базовые потребности. Это был третий по частоте выбор среди респондентов. Организаторы опроса отмечают, что это указывает на тревожную тенденцию — у значительной части населения такие сбережения отсутствуют вовсе.

Четверть опрошенных (24%) создали бы долгосрочные накопления для детей — особенно популярным этот вариант оказался среди жителей Курземе и Латгале. 14% предпочли бы жить так же, как и прежде, но с большими накоплениями. Чаще всего сохранить прежний образ жизни выбрали безработные, находящиеся в поиске работы, а также родители в отпуске по уходу за ребёнком. Также 24% потратили бы деньги на погашение существующих долгов.

Часть респондентов вложила бы полученные средства в деятельность с потенциальной возможностью сохранить или приумножить капитал. Почти каждый пятый инвестировал бы в акции или инвестиционные фонды, 13% выбрали бы надёжный накопительный продукт с гарантированной доходностью. 10% стали бы копить на пенсию, в том числе через третий пенсионный уровень.

15% использовали бы деньги для создания нового бизнеса — чаще так отвечали мужчины и опрошенные до 50 лет. 12% инвестировали бы в собственное развитие, получив образование или новую профессиональную квалификацию. Чаще всего за академический рост выступали женщины и люди с уже имеющимся высшим образованием.

Филантропические цели для распределения миллиона выбрали 18% участников опроса — они пожертвовали бы часть средств. 4% поддержали бы какой-либо культурный, образовательный или спортивный проект, а создание собственного благотворительного фонда или стипендиальной программы выбрали бы лишь 2% респондентов — это был наименее популярный вариант ответа.

Опрос жителей был проведён банком совместно с исследовательским агентством Norstat в ноябре, в онлайн-формате, и охватил более 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

×
Читайте нас также:
#образование #недвижимость #инвестиции #финансы #Латвия #путешествия #опрос
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
7
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Изображение к статье: Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу
Изображение к статье: Девушка за компьютером на производстве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео