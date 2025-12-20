В куриных ножках (без костей) польского происхождения обнаружены бактерии сальмонеллы, свидетельствует обнародованная информация Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС), пишет LETA.

ПВС выявила бактерии Salmonella Newport в результате лабораторной проверки образца, взятого у АО «Lido».

В службе указывают, что срок годности таких куриных ножек польского происхождения с номером партии «PL SD 533256633» истёк, и они больше не находятся в торговле.

О выявленном нарушении ПВС разместила информационное сообщение в системе быстрого оповещения Европейского союза.

ПВС — это государственное учреждение, находящееся в подчинении Министерства земледелия, которое осуществляет государственный надзор и контроль в области оборота продуктов питания и ветеринарии.