Запретят? В ЕС готовятся принять жесткие меры против Shein и Temu

Еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт выразил шок от токсичности и опасности некоторых товаров, продаваемых на торговых платформах Shein и Temu. Об этом он рассказал в интервью The Guardian.

Учитывая, что ежедневно в ЕС поступает 12 миллионов недорогих посылок от интернет-магазинов за пределами блока, Майкл Макграт пообещал принять жесткие меры против продажи товаров, которые грубо нарушают закон.

Он ждет результатов тайной операции "тайных покупателей" по всему ЕС, чтобы дополнительно проверить уже собранные доказательства того, что китайские розничные продавцы обходят законы ЕС.

Среди худших примеров, с которыми столкнулся Макграт, были детские пустышки с легко отпадающими шариками, которые представляют опасность удушения для ребенка.

Среди других товаров, упомянутых депутатами Европарламента в отчете, опубликованном в этом месяце, есть детские дождевики с токсичными химическими веществами, солнцезащитные очки без УФ-фильтра и детские шорты со шнурками, длина которых превышает норму, что создает опасность спотыкания.

"Я шокирован этим и считаю, что мы обязаны защищать европейских потребителей", – сказал Макграт в интервью Guardian.

В прошлом году Safety Gate получила рекордное количество предупреждений – 4137, из которых более трети касались косметических средств.

Макграт также обеспокоен тем, что платформы Shein и Temu, которые за последние два года приобрели огромную популярность, наносят ущерб местным предприятиям из-за недобросовестной конкуренции.