Baltijas balss logotype

Запретят? В ЕС готовятся принять жесткие меры против Shein и Temu 1 4160

Бизнес
Дата публикации: 20.07.2025
BB.LV
Запретят? В ЕС готовятся принять жесткие меры против Shein и Temu

Еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт выразил шок от токсичности и опасности некоторых товаров, продаваемых на торговых платформах Shein и Temu. Об этом он рассказал в интервью The Guardian.

Учитывая, что ежедневно в ЕС поступает 12 миллионов недорогих посылок от интернет-магазинов за пределами блока, Майкл Макграт пообещал принять жесткие меры против продажи товаров, которые грубо нарушают закон.

Он ждет результатов тайной операции "тайных покупателей" по всему ЕС, чтобы дополнительно проверить уже собранные доказательства того, что китайские розничные продавцы обходят законы ЕС.

Среди худших примеров, с которыми столкнулся Макграт, были детские пустышки с легко отпадающими шариками, которые представляют опасность удушения для ребенка.

Среди других товаров, упомянутых депутатами Европарламента в отчете, опубликованном в этом месяце, есть детские дождевики с токсичными химическими веществами, солнцезащитные очки без УФ-фильтра и детские шорты со шнурками, длина которых превышает норму, что создает опасность спотыкания.

"Я шокирован этим и считаю, что мы обязаны защищать европейских потребителей", – сказал Макграт в интервью Guardian.

В прошлом году Safety Gate получила рекордное количество предупреждений – 4137, из которых более трети касались косметических средств.

Макграт также обеспокоен тем, что платформы Shein и Temu, которые за последние два года приобрели огромную популярность, наносят ущерб местным предприятиям из-за недобросовестной конкуренции.

Читайте нас также:
#торговля #интернет-магазин
20
0
2
22
0
27

Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    20-го июля

    Понимают, что сильно проигрывают китайцам, вы посмотрите каталоги немецкие конца 80-х, начало 90-х, поэтим каталогам видно, что сейчас, если бы не Китай, то телефон вы бы покупали за 3000 евро.

    153
    5

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Семье с ребенком в Украине надо для нормальной жизни 1800-2000 евро в месяц
Семье с ребенком в Украине надо для нормальной жизни 1800-2000 евро в месяц Иконка видео
Недавно выявленный строительный картель только в Риге затронул закупки на 3 млн евро
Недавно выявленный строительный картель только в Риге затронул закупки на 3 млн евро
Латвийскую древесину продают по эксклюзивным договорам до 2096 года. Страна терпит убытки?
Латвийскую древесину продают по эксклюзивным договорам до 2096 года. Страна терпит убытки?
«Корзина с низкими ценами» пока не оправдала ожиданий — местных продуктов мало, снижение цен незначительное
«Корзина с низкими ценами» пока не оправдала ожиданий — местных продуктов мало, снижение цен незначительное
Стало известно, почему Рижский автовокзал остался без гостиницы
Стало известно, почему Рижский автовокзал остался без гостиницы 844
«Зелёное золото» Балтии: неосвоенные земли предлагают превратить в леса
«Зелёное золото» Балтии: неосвоенные земли предлагают превратить в леса 1 349
В тендере на 300 тысяч победила фирма без опыта и сотрудников
В тендере на 300 тысяч победила фирма без опыта и сотрудников 3 1137
Потребители тормозят развитие: население по-прежнему отказывается разогревать экономику Латвии Эксклюзив!
Потребители тормозят развитие: население по-прежнему отказывается разогревать экономику Латвии 2 1623

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 14
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 21
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
1
«Европу еще можно спасти!» 1 29
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 35
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 46
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 51
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 14
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 21
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
1
«Европу еще можно спасти!» 1 29

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео