В Chevron заявили, что в 2025 году эта сделка приведет к увеличению денежного потока.

Крупнейшая американская нефтяная корпорация Chevron ожидает увеличения денежного потока в 2025 году благодаря ожидаемому запуску четвертой нефтяной платформы у берегов Гайаны. В настоящее время Chevron является 30-процентным акционером гайанского шельфа Stabroek после завершения сделки по приобретению Hess Corporation за 53 миллиарда долларов США.

В конце 2023 года было объявлено о приобретении Hess. Сделка предоставила Chevron доступ к самому ценному активу Hess - 30-процентной доле в шельфе Stabroek, запасы которого оцениваются в 11,6 миллиарда баррелей нефти. Однако этот шаг побудил других партнеров по блоку Stabroek, корпорацию ExxonMobil и Китайскую национальную оффшорную нефтяную корпорацию (CNOOC), обратиться в базирующуюся в Париже Международную торговую палату (ICC) с просьбой рассмотреть их преимущественные права на долю Hess.

В минувшую пятницу было объявлено, что Chevron завершила сделку по приобретению. Примечательно, что если бы арбитр вынес решение в пользу Exxon и CNOOC, Chevron была готова полностью отказаться от сделки. В Chevron заявили, что в 2025 году эта сделка приведет к увеличению денежного потока.

Примечательно, что что приобретение Chevron активов Hess не только укрепит ее финансовые показатели в краткосрочной перспективе, но и расширит траекторию роста до 2030-х годов. Компания отметила, что сделка увеличивает предполагаемые темпы роста производства и свободного денежного потока в течение пяти лет и готова поддерживать устойчивый рост в течение следующего десятилетия.

Шельф Stabroek, расположенный примерно в 120 милях от побережья Гайаны, занимает площадь в 6,6 миллиона акров. Добыча нефти началась в декабре 2019 года и выросла до 650 000 баррелей в сутки на трех месторождениях: Liza Phase 1, Liza Phase 2 и Payara. Ожидается, что этот показатель увеличится в связи с предстоящим запуском Yellowtail, разработки четвертого месторождения, в конце этого года.

45% акций на месторождение принадлежит ExxonMobil Guyana, 30% - Hess Guyana, а оставшиеся 25% - CNOOC Petroleum Guyana Limited. У Exxon есть еще два месторождения: Uaru и Whiptail. Компания также представила оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) для своего седьмого проекта Hammerhead, производство которого запланировано на 2029 год. Кроме того, компания подала заявку на восьмую разработку — Longtail.

