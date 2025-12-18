Российская нефть под санкциями находится в танкерах в море 1 853

Бизнес
Дата публикации: 18.12.2025
BNS
Изображение к статье: Российская нефть под санкциями находится в танкерах в море

По утверждению торговцев топливом, попавшая под санкции российская нефть в настоящее время не попадает на рынок и остается в танкерах в море.

Цена на сырую нефть на мировом рынке впервые с начала войны в Украине упала ниже 60 долларов США за баррель, что обусловлено растущим оптимизмом относительно возможности заключения в ближайшее время перемирия между Украиной и Россией при содействии США.

По словам Индрека Сасси, руководителя по ценообразованию на моторное топливо, ожидания перемирия ослабляют обеспокоенность глобальными рисками, и участники рынка с нетерпением ждут стабилизации на нефтяном рынке.

«В связи с войной и санкциями, введенными в конце октября против "Роснефти" и "Лукойла", России непросто найти покупателей на свою нефть, поэтому значительная ее часть хранится в танкерах в море. Если будет достигнуто мирное соглашение, санкции снимут, а риски поставок уменьшатся, она снова начнет поступать на мировой рынок, и это можно будет учитывать при планировании объемов добычи», – пояснил Сасси.

Среди причин нынешнего падения цен на нефть – то, что Россия вынуждена продавать свою нефть дешево, чтобы вообще найти покупателей, в то время как страны ОПЕК+ в течение этого года неоднократно увеличивали объемы добычи для защиты своей доли рынка и пополнения бюджета.

Кроме того, на цену сырой нефти давят и ослабевшие экономические показатели Китая. Рост промышленного производства в Китае на 4,8% в ноябре не оправдал ожиданий и оказался ниже октябрьского показателя. Также в ноябре заметно сократились розничные продажи в стране.

Аналогично ценам на сырую нефть, цены на готовую продукцию в последние несколько недель оставались на стабильно низком уровне или демонстрировали медленную тенденцию к снижению.

«В декабре у эстонских потребителей была хорошая возможность воспользоваться более выгодными ценами на топливо, обусловленными глобальным ценовым давлением. Учитывая текущие тенденции, можно предположить, что они останутся на схожем уровне и в предстоящий праздничный период», – сказал Сасси.

В первом квартале нового года аналитики ожидают падения цены на нефть марки Brent до 55 долларов США за баррель, поскольку прогнозируется дальнейший рост запасов и перепроизводство. Сдерживать падение цен будет производственная политика ОПЕК+ и продолжающееся пополнение запасов Китаем, что не позволит ценам на нефть упасть слишком низко.

#США #нефть #Украина #санкции #экономика #Китай #Россия
Автор - Павел Кириллов
Автор - Павел Кириллов
