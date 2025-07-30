Глава компании: «Мы можем производить тысячи дронов в месяц, но если в нужный момент их не окажется, чем будем защищаться?»

Baltijas balss logotype

Бизнес
Дата публикации: 30.07.2025
TV3
Хотя у Латвии нет прямой необходимости использовать военные дроны в реальных боевых действиях, это вовсе не означает, что их не должно быть на складах оборонного сектора. Об этом в передаче TV3 "900 секунд" заявил исполнительный директор компании Eraser Эдгарс Гауручс.

«У нас появилось желание создать что-то новое. Мы поняли, что дроны из третьих стран, например из Китая, больше купить не получится. Латвия всегда была сильна в сфере дронов, значит, у нас могут быть хорошие инженеры. Мы нашли одних из лучших специалистов в стране, привлекли коллег, разработали прототипы и поняли, что способны создавать отличные системы. Так и продолжаем развиваться», — рассказал он об идее начать производство военных дронов.

Гауручс положительно оценивает сотрудничество с государством, но не скрывает — оно могло бы быть и лучше. «Один из стратегически верных шагов, который предприняла Латвия, — это создание полигона в Селии. У нас есть "песочница", в которой можно играть. Нам нужны такие полигоны для тестирования. Все, что происходит на поле боя, можно гораздо спокойнее испытать именно там».

Также осенью планируется открыть центр компетенций в области дронов — он позволит как опытным, так и новым компаниям тестировать технологии без необходимости вкладывать огромные средства в разработку.

Говоря о производстве дронов для собственных нужд и их хранении на складах, несмотря на то, что широкое применение в Латвии пока не актуально, Гауручс отмечает — это вопрос «серой зоны». «Конечно, как и любая технология, дроны устаревают. Часто в СМИ и других источниках говорят, что это происходит очень быстро — но это не совсем так. Есть вещи, которые устаревают быстрее, а есть — нет. Технологии развиваются стремительно, но мы можем модульно обновлять системы. Если дроны уже на складе, мы сможем быстро и эффективно их усовершенствовать. К тому же, если их не будет на складе — кто тогда на них будет тренироваться? Мы можем производить тысячи дронов в месяц, но если в нужный момент их не окажется, чем мы будем себя защищать?» — задает риторический вопрос представитель компании.

(5)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    31-го июля

    Ну-ну)))))))) Допроизводитесь.))))))))) Страну на карте не найти, а всё тудаже.... Жили бы себе спокойно.. Занимались бы земледелием... Рыбу ловили. Так нет же-войны -повоевать захотелось.)))))))))) Потом не обижайтесь....

    26
    9
  • А
    Андрей
    31-го июля

    "Купили козу. Так как доить не умели - сосали. А Вася наш всё худел и худел!" анекдот.

    26
    8
  • AK
    Anton Kvaskov
    31-го июля

    Покровск.....Скоро на экранах Ваших мониторов !!!

    16
    7
  • AK
    Anton Kvaskov
    31-го июля

    "Латвия всегда была сильна в сфере дронов"- ну насмешил.....Все познается в деле....

    25
    3
  • Д
    Дед
    30-го июля

    Насколько, сплетничают, что латышские дроны хохлы брать не хотят. Произвести то вы сможете, а у государства вообще купилок то нет, а то, что есть задумано на отмыв, и вам там роль если не отмыватели бабла, то просители подаяния.

    49
    2
Видео