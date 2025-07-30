Глава компании: «Мы можем производить тысячи дронов в месяц, но если в нужный момент их не окажется, чем будем защищаться?»

Хотя у Латвии нет прямой необходимости использовать военные дроны в реальных боевых действиях, это вовсе не означает, что их не должно быть на складах оборонного сектора. Об этом в передаче TV3 "900 секунд" заявил исполнительный директор компании Eraser Эдгарс Гауручс.

«У нас появилось желание создать что-то новое. Мы поняли, что дроны из третьих стран, например из Китая, больше купить не получится. Латвия всегда была сильна в сфере дронов, значит, у нас могут быть хорошие инженеры. Мы нашли одних из лучших специалистов в стране, привлекли коллег, разработали прототипы и поняли, что способны создавать отличные системы. Так и продолжаем развиваться», — рассказал он об идее начать производство военных дронов.

Гауручс положительно оценивает сотрудничество с государством, но не скрывает — оно могло бы быть и лучше. «Один из стратегически верных шагов, который предприняла Латвия, — это создание полигона в Селии. У нас есть "песочница", в которой можно играть. Нам нужны такие полигоны для тестирования. Все, что происходит на поле боя, можно гораздо спокойнее испытать именно там».

Также осенью планируется открыть центр компетенций в области дронов — он позволит как опытным, так и новым компаниям тестировать технологии без необходимости вкладывать огромные средства в разработку.

Говоря о производстве дронов для собственных нужд и их хранении на складах, несмотря на то, что широкое применение в Латвии пока не актуально, Гауручс отмечает — это вопрос «серой зоны». «Конечно, как и любая технология, дроны устаревают. Часто в СМИ и других источниках говорят, что это происходит очень быстро — но это не совсем так. Есть вещи, которые устаревают быстрее, а есть — нет. Технологии развиваются стремительно, но мы можем модульно обновлять системы. Если дроны уже на складе, мы сможем быстро и эффективно их усовершенствовать. К тому же, если их не будет на складе — кто тогда на них будет тренироваться? Мы можем производить тысячи дронов в месяц, но если в нужный момент их не окажется, чем мы будем себя защищать?» — задает риторический вопрос представитель компании.