Живущий в США российский оппозиционер, экономист Владислав Иноземцев, проанализировал в ТГ-канале "Кремлевский безбашенник", как Европа долгие годы зарабатывала на связях с Путиным.

Несмотря на оптимистичные заявления, поступающие с переговорных площадок, не приходится сомневаться в том, что в США и Европе существуют заметно отличающиеся друг от друга подходы к обеспечению мира в Украине. Американцы исходят (и небезосновательно), что соглашение может быть заключено в основном на условиях В.Путина. Европейцы обвиняют Вашингтон в «умиротворении» Москвы (что тоже недалеко от истины). Я сейчас не стану вдаваться в то, какой вариант решения проблемы был бы идеален (все, претендующие на такой статус, в принципе нереализуемы), а выскажусь относительно европейской позиции.

Критика Вашингтона со стороны ЕС была бы намного более убедительной, если бы в последнее время в отношении России не произошла просто очередная «смена фронтмена». В начале 2000-х Москва, как известно, дружила с США – на базе надежд на совместную борьбу с терроризмом. Затем – с Европой на основе противостояния американской интервенции в Ираке. Но в то время Россия была в целом «нормальной страной»: мирной, демократичной и ориентированной на экономическое развитие.

Однако в 2008 году Россия напала на Грузию, а затем признала независимость сепаратистских Абхазии и Южной Осетии. Как ответила на это Европа? Французский президент Н.Саркози метался между Москвой и Тбилиси, обеспечивая примирение сторон. Выполнила ли Россия основные пункты с помпой заключённого соглашения? Нет. В 2014-2015 годах состоялось присоединение Крыма и началась война в Донбассе, в которой Москва открыто поддержала сепаратистов. Что сделали европейцы? С энтузиазмом продвигали «нормандский формат»,«Минские соглашения» и «план Штайнмайера». Стали ли они основой мира? Тоже нет. В конце 2021 – начале 2022 года кто постоянно носился в Москву? Отнюдь не американцы. Воспрепятствовали ли переговоры конфликту? И снова — нет.

Можно ли считать, что европейцы были возмущены агрессивным поведением России? Наверное, в глубине души они происходящее осуждали. Но, в то же время, с 2008 по 2021 год страны ЕС импортировали из России товаров более чем на €2,19 трлн., а к началу 2022 года их накопленные прямые инвестиции в Российской Федерации превышали €255 млрд. Соединённые Штаты отстали в разы: они за те же годы закупили в России товаров на $294 млрд., а их инвестиции в нашу страну не превышали $12,3 млрд. При этом европейские, а не американские банки кредитовали российские компании, и европейские, а не американские товары, наполняли отечественный потребительский рынок.

С момента начала российской т. н. СВО в Украине, замечу, США обеспечили Киеву поддержку в сумме не менее $131 млрд. (44% импорта из России за 15 предшествующих лет), а страны ЕС и Евросоюз в целом – около $173 млрд. (6,4% импорта из России за тот же срок). Иначе говоря, американцы практически наверняка потратили на противодействие России значительно больше средств, чем когда-либо заработали на сотрудничестве с ней, тогда как европейцы лишь поделились частью полученной прибыли – и сегодня делают всё, чтобы избежать дальнейших вложений, возместив часть прежних из конфискованных российских активов.

Иначе говоря, прежде, чем сейчас обвинять Вашингтон в потакании России и в желании сделать прибыльные сделки с Путиным, европейцам стоило бы проинвентаризировать свой многолетний бизнес с Москвой – бизнес, который, по всей вероятности, помешал ЕС много лет назад занять ту принципиальную позицию в отношении Кремля, в отсутствии которой они сейчас так картинно обвиняют американскую администрацию…