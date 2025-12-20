В столицах стран Балтии снижаются цены на топливо 1 1134

Бизнес
Дата публикации: 20.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В столицах стран Балтии снижаются цены на топливо

Цены на топливо на прошедшей рабочей неделе в столицах стран Балтии снизились, свидетельствуют обобщённые данные агентства ЛЕТА.

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Риге, за ней следуют Таллин и Вильнюс. В то же время дизельное топливо самым дорогим было в Вильнюсе, за ним — Рига, а самая низкая цена на дизель зафиксирована в Таллине.

В Риге, на автозаправочной станции "Circle K" на улице Краста, цена как бензина марки 95, так и дизельного топлива за неделю снизилась на 1,3% и в пятницу составляла соответственно 1,534 евро и 1,514 евро за литр.

В Вильнюсе, на заправке "Circle K" на проспекте Саванорю, бензин марки 95 стоил 1,459 евро за литр, что на 3% меньше, чем неделей ранее, а цена на дизель снизилась на 0,3% — до 1,579 евро за литр.

В Таллине, на заправках "Circle K", в пятницу бензин марки 95 стоил 1,479 евро за литр — на 2,6% меньше, чем неделей ранее, а цена на дизельное топливо снизилась на 2,8% — до 1,389 евро за литр.

Цена на автогаз в Риге по сравнению с предыдущей неделей не изменилась и в пятницу составляла 0,915 евро за литр. В Вильнюсе цена на автогаз выросла на 2,7% — до 0,769 евро, а в Таллине — на 0,8% и составила 0,898 евро за литр.

#Рига #страны Балтии #бензин #Вильнюс #Таллин
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
