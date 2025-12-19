Всем хорошо концертный зал. Только убыточен.
Резекненский концертный зал «Gors» является важным центром латышской и латгальской идентичности и должен оставаться в публичном управлении, заявил в социальных сетях президент ЛР Эдгар Ринкевич.
Президент подчеркнул, что обсудил этот вопрос и возможные модели дальнейших действий с министром культуры.
Ранее сообщалось, что после проведённого аудита самоуправление Резекне оценивает возможность преобразовать дом культуры с громким названием «Латгальское посольство Gors» в учреждение или выбрать иную форму управления.
Местные власти отмечают, что самоуправление из года в год выделяет «Gors» дотацию из своего бюджета, «ожидая взамен как качества, так и работы самой организации, направленной на сокращение дотации и увеличение доходов». Однако этого не происходит. Что и показал аудит.
Так, оборот фирмы, управляющей домом культуры в 2024 году составил 891 763 евро, а убытки достигли 19 002 евро.
Сейчас рассматривается как нынешняя модель общества капитала, так и альтернативы — статус учреждения или иная форма управления, пояснили в самоуправлении. В частности, не исключается и возможность сдачи помещений «Gors» в аренду, чтобы мероприятия в концертном зале организовывала частная компания.
Отметим, что в создание «Gors» государство инвестировало 8,3 миллиона евро.
Latgales vēstniecība GORS ir būtisks latviskās un latgaliskās identitātes centrs, tam ir jāpaliek publiskā pārvaldībā. Esmu šo jautājumu un rīcības modeļus pārrunājis ar kultūras ministri Agnesi Lāci.— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) December 19, 2025
