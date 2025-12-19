Искусство принадлежит народу: президент Ринкевич поднялся на защиту убыточного дома культуры 2 1454

Бизнес
Дата публикации: 19.12.2025
BB.LV
Всем хорошо концертный зал. Только убыточен.

Резекненский концертный зал «Gors» является важным центром латышской и латгальской идентичности и должен оставаться в публичном управлении, заявил в социальных сетях президент ЛР Эдгар Ринкевич.

Президент подчеркнул, что обсудил этот вопрос и возможные модели дальнейших действий с министром культуры.

Ранее сообщалось, что после проведённого аудита самоуправление Резекне оценивает возможность преобразовать дом культуры с громким названием «Латгальское посольство Gors» в учреждение или выбрать иную форму управления.

Местные власти отмечают, что самоуправление из года в год выделяет «Gors» дотацию из своего бюджета, «ожидая взамен как качества, так и работы самой организации, направленной на сокращение дотации и увеличение доходов». Однако этого не происходит. Что и показал аудит.

Так, оборот фирмы, управляющей домом культуры в 2024 году составил 891 763 евро, а убытки достигли 19 002 евро.

Сейчас рассматривается как нынешняя модель общества капитала, так и альтернативы — статус учреждения или иная форма управления, пояснили в самоуправлении. В частности, не исключается и возможность сдачи помещений «Gors» в аренду, чтобы мероприятия в концертном зале организовывала частная компания.

Отметим, что в создание «Gors» государство инвестировало 8,3 миллиона евро.

#президент #инвестиции #финансы #Латвия #искусство #культура #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
