Экономист объяснил, почему в Латвии сметы растут как на дрожжах

Бизнес
Дата публикации: 07.08.2025
ФОТО: LETA

В Латвии масштабные строительные проекты по-прежнему реализуются по принципу самой низкой цены, что ведёт к перерасходам и конфликтам. Об этом заявил предприниматель и экономист Янис Ошлейс в подкасте “Piķis un ģēvelis!” на портале tv3.lv.

По его словам, в латвийской системе выигрывает тот, кто предлагает минимальную цену, независимо от того, во сколько в итоге обойдётся строительство. В результате подрядчики сознательно занижают первоначальные сметы, а затем возникают споры с государством о дополнительных затратах.

“Мы объявляем конкурс, выбираем того, кто обещает сделать дешевле всех. Получилось в итоге дорого за километр? Ну что ж, это же была самая дешёвая цена,” — поясняет Ошлейс.

Он отмечает, что в Эстонии применяется совершенно другой подход, так называемый “альянсный контракт”, при котором устанавливается целевая стоимость проекта, и все участники, от проектировщиков до строителей, работают вместе, чтобы в неё уложиться. При экономии выгода делится между государством и исполнителями, при перерасходе — ответственность также общая.

В Латвии же, по его мнению, подрядчик берёт на себя высокий риск, участвуя в проекте по принципу самой низкой цены. Особенно это актуально для Rail Baltica, где уже возникают споры и неопределённость по поводу дополнительных расходов.

“Строители не уверены, заплатит ли государство. Поэтому цены растут заранее, на всякий случай,” — говорит Ошлейс.

Он считает, что в условиях масштабных инвестиций и долгосрочных проектов Латвии необходимо отказаться от устаревшей модели “дешевле любой ценой” и перейти к системам, где приоритетом является результат, а не формальное соблюдение тендерных условий.

Автор - Павел Кириллов
